Многие стали забывать о том, с кем мы воюем, с кем нужно мириться и договариваться. Уставшим от войны вне оккупации посвящается. Все совпадения с реальными людьми - не совпадения. Рассказ будет от первого лица, чтобы передать весь бардак в черепной коробке двуногого.

Я родился в Донецке. Закончил ПТУ по специальности каменщик, отслужил в армии Украины 2 года, мыл и чистил вертолет в одном из южных регионов страны. Службы как таковой не было, в основном мы занимались хозработами, все что в армии мне дали - это постоять в караулах и раз 5 пострелять из калаша.

После армии я вернуля в Донецк и устроился в госохрану при мвд. Через 10 дет службы ушел к частникам работать в охрану, там платили на порядок больше и вовремя. После смены множества клиентов, мне повезло - я устроился в СКМ, к Ахметову то есть. Зарплата там была классная, но и уровень ответственности соответсвенный - в качестве начальника смены я сопровождал иностранцев из стран ЕС, которые приезжали к Ахметову. За недосыпания и постоянный стресс+постоянное ношение оружия+ запрет выключать телефон мне платили в среднем 1500 $ в месяц, на хлеб с маслом хватало.

Правда, из-за закулисных интриг меня уволили из компании Ахметова. Но связи то остались, по знакомству я устроился в ДАП. Через полтора года работы в аэропорту удача вновь улыбнулась мне - благодаря рекомендациям и старым знакомствам меня взяли в охрану в новый терминал, в охраняемую зону, которая не для простых смертных. Жаловался ли я на жизнь? Нет, конечно. Я встречал важных гостей, получал "белую" зарплату.

Одним словом, до войны у меня все было хорошо. Правда, проводив последний официальный рейс из ДАПа, я был уволен, ибо не захотел ехать к Хунте работать. После этого я записался в обполчение, чтобы убивать биндер.

С мая месяца я уже воевал за дыныры, даже пытался штурмовать свой аэропорт. Правда, штурмовать выходило так себе - "недоармия" "недостраны" косила наших бойцов пачками, а я сам получил легкие ранения выбыл из строя аж до августа месяца.

Вернувшись из госпиталя, я вновь пошел убивать. Сначала воевал в районе ДАПа, потом сопровождал колонны "гуманитарки" из рф, встречал кадровых военных из рф и "добровольцев", которые ехали на Донбасс лишь с одной целью - "покрошить укроп" или - пострелять хохлятину".

Потом случилось неожиданное - мое подразделение объединили с осетинцами и спецбатальоном Кавказ. Джигиты приехали по-братски помочь убивать фашню. Правда, делали они это за хорошие деньги, в отличие от местных бойцов.

После приезда кавказцев мы, местные воены, были удивлены многим вещам - джигиты, в первую очередь, бросились грабить и отжимать у мирняка имущество, а не воевать. Мы пытались усмирить гастарбайтеров, но все было без толку - сверху дали распоряжение не трогать боевых джамшутов, ибо они ну очень нужны армии дыныры.

В конце ноября 2014 года мы создали боеспособную группу из числа местных+кавказцев и потопали штурмовать монастырь в районе ДАПа. Это строение нам срочно нужно было занять и выбить из монастыря и прилегающих территорий Укров, ибо, именно в том районе, мы хотели сделать плацдарм для маневрирования танков.

Моя группа пошла на штурм с технической части ДАПа, со стороны боксов, ангаров. Укры оказались, на удивление, неплохими бойцами - мы месяц воевали за монастырь и чудом закрепились в старом терминале.

Парней мы положили в боях немерено, не успевали даже понять, кто ранен, а кто убит. Но проклятые Укры держались, хотя даже нам было непонятно, как они физически это выдерживали, ведь мы крыли их со всех орудий.

Радовало только то, что постоянно приходило подкрепление: то русские, то кавказцы. Особенно много было среди штурмовиков русской спецуры, которая выполняла основные задачи. Все было просто: они зашли, забрали территорию, а мы за ними шли как подкрепление. Нас, обычных парней, крошили на салаты пачками, в отличие от спецуры, ведь мы не умели воевать в постройках и зданиях, а профи были ювелирами в своем деле.

В принципе, ничего нового я вам не рассказал - спецура рф воевала с ВСУ и Добробатами, а мы воевали как мясо и на камеры рос тв. Роспропаганда после работы профи снимала нас и рассказывала, мол обычные шахтеры дали просраться фошиздам. Вы сами знаете, что не рассказывали нигде "журналисты" из рф о том, что всегда работали из тени спецназовцы русские, которые делали работу, а мы, местные, гордо рассказывали на камеры как мы закидали шапками ВСУ. И да - о русском спецназе мы знали только коды, даже позывные их были засекречены.

После падения ДАПа, когда руины здания еще не остыли, приехали "слепые" в аэропорт. Ну, то есть обсе. После приезда наблюдателей нам дали три дня, чтобы убрать неразорвавшиеся снаряды и поднять плиты, чтоб вытащить трупы. Правда, в первую очередь, мы должны были работать там, где, по идее, были трупы спецназа рф. Причем заниматься нам было приказано строго после того, как обсе уезжает.

После падения ДАПа мы узнали интересную новость: позывной Север нам сказал, что не может найти треть своих бойцов, кадыровцев, которые прорывались в аэропорт по подвалам и прочим подземным коммуникациям.

Через несколько дней работы по уборке развалин, мы начали доставать тела Киборгов и передавать их обсе. Тел было много, очень много, спасало только то, что мороз был на дворе, хоть трупного запаха не

было. Правда "слепые" были недовольны, начали спрашивать о том, где трупы наших военов. Но Эдик Басурин выкрутился, он покоялся шо трупы дыныры только вокруз ДАПа, а в самых терминалах нет никого. Также Эдик предупредил обсе о том, что много мин и растяжек на территории, поэтому попросил наблюдателей как меньше едить в аэропорт. Обсе покачали головами, услышав версию, но неожиданно поверили - никто не хотел умирать ради трупов, подорвавшись на снаряде, мине или растяжке.

После этого мы получили спецзадание - бегом расчистить аэропорт за деньги. Платили неплохо: 10 тыс фублей задаток за разбор обломков ДАПа и 5 тыс фублев за каждый рабочий день обычным бойцам, саперам 10 тыщов, санинструкторам и остальным чуть меньше.

Нас разбили на маленькие группы для разбора завалов, дали бтр-ы в помощь. Мы соорудили кран-балку и вручную начали доставать трупы. Трупов было много, очень, особенно раздавленных. Документы у погибших мы забирали и отдавали старшим по званию.

После недели работы мы таки очистили терминалы от убитых и раненых. Тела умерших от переохлаждения Украины мы не трогали, ибо был приказ, чтоб не было сильно заметно то, что на территории ДАПа рылись или что-то искали. В одну из ночей мы попали в коридоры подвала ДАПа и мы были в шоке - за три дня мы, чтоб никто не увидел, вынесли раненных и убитых почти 4 десятка кадыровцев. Это были те, кто прорывались по плану здания в терминал, но Укры их тупо закидали гранатами и оставили подыхать под землей.

В некоторые местах, где таяла вода или было просто затоплено после подрыва ДАПа, мы не полезли, слишком велика была вероятность того, что живые погибнут в поисках трупов.

После недели разбора завалов аэропорта те, кто участвовали в этом, подсели на водку, ведь зрелище было не для слабонервных. Ну и также многие, кто разбирали развалины ДАПа, поняли простую истину войны: если ты погиб, тебя просто могут прикопать и не похоронить как человека. Это очень давило морально даже на так называемых ветеранов войны.

Да, совсем забыл- с нами работала группа русских госпитальеров, которые знали приблизительно, где находятся трупы ихтамнетов. Русские работали отдельно от нас, им нужно было найти своих.

За время расчистки ДАПа и близлежащих территорий мы также заметали следы: где очень было видно, что там уже кто-то кого-то искал, мы делали мини-взрывы, а обсе и в сми врали, мол это так надо было.

Да, часть спецуры из рф, трупы которых были особенно обезображены мы оставили под завалами и прострелили им документы дыныры. Это был приказ сверху, мол если тело невозможно опознать, берешь документы рыныды, простреливаешь, тело за местного сойдет вдруг шо

Ну а "слепых", обсе то есть, мы фактически допустили в ДАП только после того как сделали все, что надо. Для картинки сми + для отчетов наблюдателей мы местами оставили трупы Киборгов и дынырийцев и корчили из себя идиотов на камеры, мол туды низя, там мины могут быть, а там возможно есть трупы.

После полной очистки аэропорта от завалов нас вывели из подчинения группы и отправили на курорты в рф. Также мы дали подписку о неразглашении того, что мы видели и что делали. Ну а наша боевая группа отправилась воевать за Дебальцево, пока мы в отпуске были.

После отдыха я так и дальше воюю в рядах дыныры. Жалко ли мне Украинцев ? Нет, это мои враги. Кровные.

Мораль. Никаких переговоров с коллаборантами. Никаких автономий. Как житель Донецка вам говорю.

P. S. Хочешь помочь русскому оккупанту приехать домой в гробу с Донбасса? Это просто - инструкция на сайте http://hunta.in.ua/

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