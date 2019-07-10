Знаете, чем отличается человек разумный от ватана, дынырийца или лыныропотама?

Человек разумный, перед тем, как что-то требует, прекрасно понимает, что взамен он возьмет на себя какие-то обязательства, а не просто включает хотелку, мол я хочу, а все вокруг должны подстроиться, потому что я так хочу.

Сейчас мы поговорим о теме хотелок коллаборантов от действующего президента Украины (хотя я считаю, что гордый народ бимбасы как минимум не должен унижаться и просить что-либо от Хунты и страны, которая замерзает каждую зиму + у них дефолт по раз надцать подряд). Итак, в руки мне попали ну ооочень интересные документы - кремлевский сценарий хотелок коллаборантов. Давайте разберем шо хотят предатели, смотрим фото.

Первое и самое смешное - это слово "требуем" в сценарии, особенно выражение "требуем прекратить обстрел наших домов". Почему смешно? Потому что буквально с первого предложения в сценарии кремля начинается лицемерие: даже сами коллаборанты не один раз писали о том, что вооруженные русским оружием абизяны, именуемые себя дрындыдийцами или лыныропитеками, неоднократно вели и ведут обстрелы позиций всУ из жилсекторов, тем самым осознанно подвергая опасности мирных жителей. В чем лицемерие, спросите? А в том, что не помню я требований к террористам рыныды или рынылы от ваты на Донбассе прекратить размещать артиллерию и периодически обстреливать всУ из жилсекторов.

Хотя логика в том, что от Хунты можно требовать, а от местных алкоголиков ссыкотно проста - за такие требования можно уехать на подвал на оккупированных [в лучшем случае]. Ну или тебя просто прикопают, как это широко практикуется на оккупированном рф Донбассе.

Смотрим дальше сценарий и ржем вголос. Сейчас объясню почему. Представьте себе, что в условной Америке Техас решил стать независимым и понял, что гондурасский - это коренной язык техасцев [техас низауввисим, нах]. Что происходит дальше? Все просто: исходя из экономических возможностей региона формируется бюджет и соцстандарты, которые из денег налогоплательщиков раздаются людям. В принципе, ничего сложного, верно?

Но не для коллаборантов. Коллаборанты хотят и рыбку и съесть на х*й сесть: требовать у ручных абизян типа пушилина - это очень ссыкотно, поэтому требовать нужно у Хунты. И пох*р, что логики в этом требовании столько же, сколько у жены, которая хочет уйти от мужа, но верещит о том, что бывший муж, с*ка, обязан ее обеспечивать. Еб-ло не треснет от такой хотелки, а, недоросы?

Третье, тоже смешное. "Требуем предоставить нам право говорить на родном, русском языке". С*ка, в одном предложении дважды соврать и дважды слицемерить - это надо уметь. Но для коллаборантов и манкуртов это нормально, не удивляйтесь.

Для тех, кто живет в еб*нях с деревянными туалетами, объясню на пальцах, где лицемерие и вранье. До войны никто не запрещал жителям Донецка или Луганска разговаривать на русском, виселиц для русскоговорящих не было и мовних патрулей тоже. Поэтому не нужно врать, это я вам как житель Донецка говорю.

Ну, а по поводу "родного" языка, все просто и прописано в Конституции Украины: дома ты разговаривай хоть на гваделупском, но Державна мова була, є і буде лише Українська. Точка. Никто не собирается подстраиваться под коллаборантов, которым 25 лет было мало, чтобы выучить язык страны, в которой живут [за 25 лет можно свинью на китайском разговаривать научить. Даже с хрюкоговорящей челюстью]. Не нравится язык и законы - чемодан, вокзал и в пензУ. Точка. Во всех цивилизованных странах ты обязан знать язык той страны, в которой живешь. Если ты не дебил, то справишься с этой задачей. Ну, а если ты обизяно ... Чумадан, вокзал, в пензУ. Попробуйте опровергнуть этот тезис. Время пошло.

Четвертое. Наглая хотелка - коллаборанты хотя амнистии. Вообще, если б у нашей бывшей и нынешней власти, правильный ответ на такую хотелку можно выразить одним словом - нах*й. Никто не будет прощать коллаборантам пытки, обстрелы жилсекторов, убийства на почве ненависти ко всему Украинскому и убийства солдат.

Умиляет ах*евшая хотелка, цитирую дословно:"жители дыныры и лыныры ограничены в возможности передвигаться за пределами рышпублики даже после получения паспорта рф, ведь многие из них находятся в розыске и могут быть задержаны при пересечении какого-либо государства".

А мы ведь предупреждали всех предателей неоднократно: данные о тех, кто получают паспорта рф или подают документы на паспорт рф нам будут известны. Но над нами смеялись, мол хули вы нам сделаете. Давайте теперь вместе посмеемся. Бугага.

Пятая хотелка кремля тоже противоречит как логике, так и здравому смыслу - коллаборанты хотят снять экономическую блокаду, которая мешает наполнять "рышпубликанский бюджет". Как по мне, то степень наглости хотелки тут зашкаливает: пенсии дай, блокаду сними, а деньги мы себе заберем, станем "самодостаточными" и "промышленным центром рф".

Дарю лайфхак недоросам по поводу того, где взять бабло - дипутаты норотного совэта дыныры получают по 250 штук фублев в месяц, мынистры и прочая хрень от 300 штук до миллиона в месяц. Слабо потребовать, шоб дипутаты дыныры жили на зряплату обычного жителя оккупированных, которая составляет 100-150 $ в месяц, рышпублика ж норотная? А, ну да - это ссыкотно, можно на подвал уехать за такое.

Шестая хотелка кремля - это вообще угар: " дайте нашей милиции нас защищать". Начнем с того, что это не милиция, а коллаборанты, предатели, садисты и непонятные придурки, которым рф раздала оружие. Ну или, чтоб понятно было даже рюцкагауварясчим - полицаи, прислужники оккупантов, манкурты. Эти люди предали Присягу, поэтому их будут судить как по законам Украины, так и в Гааге за военные преступления[ пытки, убийства и прочие "великие дела"]. Точка.

Ржал, когда прочитал хотелку, мол "мы не нуждаемся в присутствии каких-либо международных миротворческих подразделений". Вата, ты за шесть лет войны так и не поняла, что твое мнение ничего не решает от слова совсем? Коллаборанты, сидите на жопах ровно, ваша задача быть декорациями для рос тв и мясом. Спуститесь на землю и не врите сами себе: вы прекрасно знаете, что если кремль даст отмашку на миротворцев, в дружно начнете гавкать, мол как это збс, шо миротворцы зашли. Лицемеры, с*ка.

Седьмая хотелка удивила. С*ка, правду написали. Я полностью согласен с тезисом о том, что не Донбасс начал эту войну. Войну начала рф. Сказки про живородящие шахты, патроны на деревьях не надо рассказывать, ладно? Все взрослые люди.

Восьмая хотелка и последняя - это вообще ода лицемерию. Просьба сильно не хохотать, цитирую: "признание Украиной особого статуса Донбасса позволит признать результаты "референдума" 2014 года на международном уровне". Коллаборанты, давайте я вам немножко объясню на пальцах: ни один президент Украины такое не подпишет, ибо его снесут, как снесли любителя страусов по имени Витя [который в ростове сейчас]. Ни один президент Украины не подпишет себе приговор.

Поэтому выдохнули и успокоились, коллаборанты. Ваша задача - создавать картинку для рос сми, быть декорациями, массовкой и четко выполнять то, что напишут в кремле.

И да - никакой вы не народ. Вы сборище коллаборантов и предателей. Не позорьте это слово.

Предлагаю также записать требование к Трампу, из Макеевки например. А вдрухх испугается чувак и выполнит усе ваши требования? И к марсианам тоже обратитесь, бо они вообще вам жизни не дают.

Мораль. Собака лает, караван идет. Гавкайте дальше, предатели, все равно вы ничего не решаете. И не решали. Попробуйте смириться с этим, может быть что в этой жизни поймете. С неуважением, житель оккупированного рф города Донецка [ не путать со всякими недоросиями].

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