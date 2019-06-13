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Ірина Фаріон
Ірина Фаріон
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Тепер зрозуміло, чия столиця Київ

8.5тЧитати матеріал російською

У США змінили офіційну назву столиці України з "Kiev" на "Kyiv" в міжнародній базі.

Це надзвичайно принципова подія, тому що топонім – це насправді фокус мовної і національної енергії. Світ тривалий час сприймав Україну через московські окуляри, і московські окуляри працювали, передусім, через способи передання географічних назв в російській транслітерації чи в російській транскрипції.

Тому боротьба за "Kyiv", а не "Kiev", тривала дуже довго, і вона дорівнює способу розколонізації українців або їхнього розрадянізування, вибачте за такий термін.

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Хоч як би складно сьогодні не розгорталися події, мова завжди найбільшою мірою свідчить про те, наскільки нація є самодостатня і самостійна. І якщо в світі назву столиці починають писати відповідно до української фонетики, це означає, що у нас відбуваються зміни на підсвідомому рівні. А це набагато важливіше, ніж зміни матеріального характеру чи якогось іншого. Тому що все, що видиме, абсолютно залежить від невидимого, а мова народжується, передусім, із невидимого, тому що вона за своєю природою є духовною категорією.

Київ, Майдан Незалежності

Київ, Майдан Незалежності

ti-ukraine.org

В останню чергу мова є засобом комунікації, а в першу чергу мова – це засіб утвердження ідентичності. Тобто через Київ ми утверджуємо на цілий світ свою ідентичність, і кажемо: "Господи милосердний, Україна – це не Раша". Україна має свою систему графічних цінностей і способи передання географічних назв.

А топоніміка як розділ мовознавства і як наука найбільшою мірою відображає те, в якому напрямку рухається українське суспільство.

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До речі, хочу тут нагадати мій виступ у дитячому садочку, який викликав шквал негативу, коли я звертала увагу, що "Маша і Даша – це форма не наша".

Якщо ми Михайло Коцюбинський у своєму романі своїх героїв називав не Іванком і Марічкою, а "Ванєчкой" і "Машенькой", він би не був класиком української літератури. Так само, якщо би Котляревський свою "Наталку-Полтавку" назвав би "Наташа-Полтавчанка", його також можна було б зарахувати до класиків іншої культури.

Тому, якщо назва столиці досі існувала у російській транскрипції, то чия це столиця? Тепер зрозуміло, чия це столиця.

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Автор
Ірина ФаріонІрина Фаріон
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
українська мова
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Покращення поцпатриотическое поперло.
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Валерьевич Валерий, а параші вперло, аж подавилися
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Ukr Igore
Ukr Igore
Валерьевич Валерий, Стули вафєльницу та вали ноги до Підарашкі
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Тарас Бор
Тарас Бор
Тепер панi Фарiон може спати спокiйно.Хоча нi.Ще не всi Мiшi стали Михайликами а Машeнькi Марiйками.
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Тарас Бор, что єт ви нєсьотє
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Радари Джанька
Радари Джанька
старуха Фарионовна победила новую победу. Теперь куивскому бедолаге осталось заменить первую букву. Успеет ли? Невдомёк авторше, вылезшей из отхожей ямы, что искусственная личинка пропаганды времён 1-ой Мировой - м0вa - канет в Лету под развалинами в-на-украинской экономики и псе-вдо-государственности. Да будет так!
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Ukr Igore
Ukr Igore
Радари Джанька,Сруська смердюча жаба надулася без соломинки? Та йди геть чмошна істота. Сраша-Підараша. Перемога буде наша.Слава Україні!!
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