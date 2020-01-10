Головна Новини
10 січня • оновлено в 16:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Фантазія й неправда": у ПЦУ довели падіння авторитету Філарета

1.9т
Читати матеріал російською

УПЦ КП за минулий 2019 рік розгубила парафіян та втратила свої церковні позиції.

Про це у Facebook пише заступник голови Управління із зовнішніх церковних зв'язків Православної церкви України, архієпископ Євстратій Зоря.

Священнослужитель опублікував низку фото, які показують занепад УПЦ КП.

Новини
"Шлях брехні й обману!" ПЦУ жорстко звернулася до Філарета

Так, Зоря зазначає, що в Рівненській області прихід УПЦ КП становить лише кілька осіб, тоді як ПЦУ має в регіоні понад 300 громад. Також різдвяна служба єпископа Дніпровського УПЦ КП тривала з кількома прихожанами в приватному будинку.

"Харківський єпископ КП" начебто взагалі ніде не служив на Різдво, тому що немає ні храму, ні парафіян. Зате патріарх Філарет, здається, і сам не визнає "свого єпископа" Харківським архієреєм, адже вітає з Різдвом Христовим як єпископа Харківського й Богодухівського – ієрарха ПЦУ", – зазначив Зоря.

Також архієпископ вказав на незначну кількість кліру УПЦ КП Києва та області, як порівняти з ПЦУ.

"Так, якщо в чомусь і зростає нечисленне коло послідовників позиції почесного патріарха Філарета, то це у фантазіях і в неправді", – підсумував він.

УПЦ КП в Рівненській області

УПЦ КП в Рівненській області

Прихід УПЦ КП

Прихід УПЦ КП

Клір УПЦ КП Києва та області

Клір УПЦ КП Києва та області

Клір ПЦУ Києва та області

Клір ПЦУ Києва та області

Як повідомляв OBOZREVATEL, почесний патріарх Філарет відкликав свій підпис під постановою Помісного собору УПЦ, яким було ліквідовано Київський патріархат.

Пізніше архієпископ Євстратій Зоря заявив, що відмова патріарха Філарета від Помісного Собору УПЦ Київського патріархату свідчить про те, що владика прийняв "шлях брехні".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Тимур Григоренко
Особи
Євстратій (Зоря) Патріарх Філарет
Місце
Україна
Теги
церква Православна церква України УПЦ КП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
4
Смішно
13
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги