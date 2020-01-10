"Фантазія й неправда": у ПЦУ довели падіння авторитету Філарета

УПЦ КП за минулий 2019 рік розгубила парафіян та втратила свої церковні позиції.

Про це у Facebook пише заступник голови Управління із зовнішніх церковних зв'язків Православної церкви України, архієпископ Євстратій Зоря.

Священнослужитель опублікував низку фото, які показують занепад УПЦ КП.

Так, Зоря зазначає, що в Рівненській області прихід УПЦ КП становить лише кілька осіб, тоді як ПЦУ має в регіоні понад 300 громад. Також різдвяна служба єпископа Дніпровського УПЦ КП тривала з кількома прихожанами в приватному будинку.

"Харківський єпископ КП" начебто взагалі ніде не служив на Різдво, тому що немає ні храму, ні парафіян. Зате патріарх Філарет, здається, і сам не визнає "свого єпископа" Харківським архієреєм, адже вітає з Різдвом Христовим як єпископа Харківського й Богодухівського – ієрарха ПЦУ", – зазначив Зоря.

Також архієпископ вказав на незначну кількість кліру УПЦ КП Києва та області, як порівняти з ПЦУ.

"Так, якщо в чомусь і зростає нечисленне коло послідовників позиції почесного патріарха Філарета, то це у фантазіях і в неправді", – підсумував він.

УПЦ КП в Рівненській області

Прихід УПЦ КП

Клір УПЦ КП Києва та області

Клір ПЦУ Києва та області

Як повідомляв OBOZREVATEL, почесний патріарх Філарет відкликав свій підпис під постановою Помісного собору УПЦ, яким було ліквідовано Київський патріархат.

Пізніше архієпископ Євстратій Зоря заявив, що відмова патріарха Філарета від Помісного Собору УПЦ Київського патріархату свідчить про те, що владика прийняв "шлях брехні".

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