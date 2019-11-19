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19 листопада • оновлено в 17:34
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"Русь буває лише Київською": фанатку Путіна з Криму поставили на місце в мережі

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Мешканка Керчі в анексованому Криму, яка підтримує російську пропаганду, видала в мережі заяву про "Святу" (Київську) Русь.

Підтверджувальний скриншот із публічної сторінки Керчі опублікувала в Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25%.

Так, кримчанка Валентина Ходорковська почала дорікати тим, хто нібито знищує цінності російського народу.

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Фанатку Путіна з Криму поставили на місце в мережі

Фанатку Путіна з Криму поставили на місце в мережі

Facebook Валентини Ходаківської

"Більшовики та їхні послідовники, які в 90-ті без бою і всякої протидії здали країну за американський долар, продовжують дихати жовчю на тих, хто шанує пам'ять, хто на початку 20 століття намагався відстояти віру, культуру, духовні цінності російського народу", – написала вона.

"Комуністи протягом чотирьох поколінь докладали зусиль, щоб оббрехати і знищити світлу пам'ять про Святу Русь, ось і породили "Іванів безрідних", – додала кримчанка.

"Русь буває лише Київською": фанатку Путіна з Криму поставили на місце в мережі

Скриншот

"Русь буває Київською і все! Валентино, що забула рідне, невже в ТНУ (Тавридський національний університетРед.) не вчили про Київську Русь? А Святаце винахід російської пропаганди", – поставила її на місце блогерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше приїжджий росіянин обурився умовами в Керчі в Криму і нарвався на жорстку відповідь у мережі від місцевих жителів.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
Крим
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hunt andres
hunt andres
Ну... не удивительно. Це ж Роксолана поставила на место. А что от \той лохушки ожидать. До мозжечка не доходит, что Русь тысячелетняя. А Киевской она была совсем непродолжительное время:-)
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Livesey David
Livesey David
Киевской Руси не было бы, если бы туда не пришли русские с Руси Новгородской.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Неучу Роксолане хочется напомнить что никакой "Киевской Руси" не существовало! Этот термин "Киевская Русь" был придуман в 19 веке.
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