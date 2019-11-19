"Русь буває лише Київською": фанатку Путіна з Криму поставили на місце в мережі

Мешканка Керчі в анексованому Криму, яка підтримує російську пропаганду, видала в мережі заяву про "Святу" (Київську) Русь.

Підтверджувальний скриншот із публічної сторінки Керчі опублікувала в Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25%.

Так, кримчанка Валентина Ходорковська почала дорікати тим, хто нібито знищує цінності російського народу.

Фанатку Путіна з Криму поставили на місце в мережі Facebook Валентини Ходаківської

"Більшовики та їхні послідовники, які в 90-ті без бою і всякої протидії здали країну за американський долар, продовжують дихати жовчю на тих, хто шанує пам'ять, хто на початку 20 століття намагався відстояти віру, культуру, духовні цінності російського народу", – написала вона.

"Комуністи протягом чотирьох поколінь докладали зусиль, щоб оббрехати і знищити світлу пам'ять про Святу Русь, ось і породили "Іванів безрідних", – додала кримчанка.

Скриншот

"Русь буває Київською і все! Валентино, що забула рідне, невже в ТНУ (Тавридський національний університет – Ред.) не вчили про Київську Русь? А Свята – це винахід російської пропаганди", – поставила її на місце блогерка.

паблік Керчі

Русь буває Київської та все!

Валентина що не пам'ятає споріднення, невже в ТНУ не вчили про Київську Русь?

А СВЯТА-це винахід рос.пропаганди pic.twitter.com/kReyQ4rCJ4 - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) November 19, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше приїжджий росіянин обурився умовами в Керчі в Криму і нарвався на жорстку відповідь у мережі від місцевих жителів.

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