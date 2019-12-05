Фанатка Путіна назвала українців "каструлями": Раду втягнули в сепаратистський скандал

У мережі спалахнув скандал через українофобку Дашу Гончарову. Згідно з інформацією на її сторінці в соцмережі, вона нібито є прессекретаркою комітетів Верховної Ради України.

Скриншоти зі скандальними постами дівчини опублікував у Facebook блогер Іван Чай. Він звернув увагу на її симпатії до російських окупантів і відверту антиукраїнську позицію.

"Нічого особливого, пресслужба Верховної Ради України. Гортайте далі", – обурився він під добіркою скандальних публікацій Гончарової.

У них вона захоплювалася президентом Росії Володимиром Путіним, обзивала українських патріотів образливим сленговим словом кремлівської пропаганди "каструлі", погрожувала учасникам мирних акцій на Майдані проти капітуляції походом в СБУ, а також звинувачувала Україну у війні на Донбасі.

Скандальні пости Гончарової Скриншот сторінки

Скандальні пости Гончарової Скриншот сторінки

Скандальні пости Гончарової Скриншот сторінки

Скандальні пости Гончарової Скриншот сторінки

Скандальні пости Гончарової Скриншот сторінки

Скандальні пости Гончарової Скриншот сторінки

Скандальні пости Гончарової Скриншот сторінки

Проросійська позиція пропагандистки глибоко обурила українців, і вони вибухнули гнівом у коментарях під викривальним постом шанувальниці "русского міра".

"Погань сепарська", "Хороша пресслужба, нічого", "Ти дивись, воно ще й говорити вміє! Не праві були вчені на рахунок мавп", "Оце курка", "С*чка", "Який жах. Сепарська погань пре в повний зріст", "А нашу Дашу пора відправити в Рашу", "Чума погана", – пишуть люди.

Заразом деякі користувачі знайшли офіційний список прессекретарів українського парламенту й зауважили, що в ньому не фігурує особа з іменем Дар'ї Гончарової. Крім того, користувачі знайшли в Instagram аккаунт блогерки Марії Тарасової з такими ж фото, як на сторінці Гончарової. У зв'язку з цим припустили, що це може бути проросійський бот, що ховається за чужими фото, а не співробітниця Верховної Ради.

Фото зі сторінки Даші Гончарової Facebook Даші Гончарової

Фото блогерки Марії Тарасової Instagram laluna.mari

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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