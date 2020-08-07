Європу накрила друга хвиля коронавірусу, кордони знову закривають

Після відносного затишшя в країнах Західної Європи спостерігається значне зростання нових випадків інфікування коронавірусом, що, на думку, епідеміологів, свідчить про другу хвилю пандемії. Найбільше зафіксовано в Іспанії, Німеччині, Франції та Румунії. Найменше – в самій постраждалій від епідемії країні – Італії.

Як Європа протистоятиме новим зараженням – читайте в матеріалі OBOZREVATEL

Ознаки другої хвилі – на обличчя?

Почнемо з офіційної статистики. Судячи з оновленими даними за четвер, 6 серпня, збільшення кількості інфікованих в Європі почалося з середини липня. Головною причиною цього уряди низки країн називають недостатність карантинних заходів і втому населення від ряду обмежень.

OBOZREVATEL наводить детальну статистику по ряду країн, де за останній тиждень збільшилася кількість хворих:

Іспанія, 352,8 тис хворих і 28,5 тис смертей. За минулу добу зареєстровано 2,9 тис нових і одна смерть. Днем раніше – 5,7 тис і 26 смертей. Максимум у них спостерігався в 20-х числах березня з добовим рівнем в 8,2 тис інфікованих;

Великобританія, 307 тис хворих і 46 тис смертей. З липня по серпень цифри нових інфікованих зросли з 500 до 891. Кількість померлих коливалася в межах 8-120;

Греція, 5 тис хворих і 210 смертей. За останній тиждень кількість хворих збільшилася вдвічі – з 60 до 120. Рівень смертності становить 1-3 випадки на добу;

Італія, 248,8 тис, 35,1 смерті. За останні 2-3 тижні в країні фіксують 180-380 нових випадків, а смертність знаходиться на рівні 3-10 на добу;

Німеччина, 214 тис хворих і 9,2 тис смертей. За останні два тижні спостерігається зростання в межах 842-1024, рівень смертності коливається в районі 6-13. Є дні, коли смертей взагалі не фіксують;

Франція, 194 тис, 30 тис смертей. Рівень зараження за останній тиждень збільшився з 725 до 1,695. Смертність не перевищує 22 випадків;

Румунія 57,8, смертність – 2,5. За останню добу у них найвищий показник захворюваності серед усіх європейських країн – 1345. При цьому смертність тримається на рівні 40 випадків на добу;

Польща, 49,5, смертність – 1,7 тис. За останній тиждень у них теж незначне зростання, смертність не перевищує 20 осіб на добу;

Ряд країн вводять нові обмеження

"Давайте абсолютно чітко скажемо про те, що відбувається в Європі: боюся, що серед деяких наших європейських друзів в деяких місцях ви можете побачити ознаки другої хвилі пандемії", – сказав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у вівторок, 4 серпня.

Практично те ж саме говорять в урядах різних країн ЄС. Так, глава профспілки лікарів Німеччини Сюзанна Йона днями заявила, що країна знаходиться на другій, невеликій хвилі зростання. А бажання повернутися до нормального життя і ігнорування соціального дистанціювання, що спостерігаються по всій Німеччині, можуть звести нанівець ті успіхи, яких вони досягли під час першої хвилі.

Невтішні прогнози також дають у французькому Міністерстві охорони здоров'я. За словами їхніх фахівців, восени або взимку Франція знову зіткнеться із другою хвилею епідемії: "Вірус в будь-який момент може стати причиною менш контрольованого сценарію, який останнім часом циркулює більш активно, з більшою втратою дистанційних та бар'єрних заходів".

В іспанській столиці Мадрид ввели "масковий режим" і повернули обмеження на зустрічі і роботу нічних клубів. В регіоні Каталонії, в тому числі одному з найбільш туристичних міст Європи Барселоні, заборонили збиратися групами більше 10 чоловік і знову закликають людей не виходити з дому без поважної причини. Носіння маски там є обов'язковим не лише в приміщеннях, але і на вулицях.

Протести проти карантину в Німеччині ТК Медіа

"За відсутність маски можуть оштрафувати на 100 євро. А в цілому люди вже трохи звикли до вірусу. Не так сильно дотримуються дистанції, як це було раніше. Ресторани забиті, деякий час були навіть відкриті нічні клуби. Єдине, на вулицях дуже мало туристів по порівняно зі звичайним докарантинним періодом. Аеропорти порожні. Іспанія від цього дуже постраждала", – розповіла OBOZREVATEL українка Олена, яка живе в Барселоні.

А ось Фінляндія з понеділка 10 серпня по 8 вересня вводить обмеження на поїздки для жителів країни в Бельгію, Нідерланди, а також Андорру. Людям, які прибувають до Фінляндії з цих країн, рекомендують залишатися в самостійному двотижневому карантині.

Грецький уряд оголосив про нічне закриття кордону на всіх сухопутних прикордонних переходах з балканськими країнами. Такі заходи, на їхню думку, покращать контроль за рухом на кордоні в денний час.

Вірусу знадобиться 5 років

Українські епідеміологи та імунологи запевняють, що рівень колективного імунітету від коронавірусу у світі дуже низький, тому люди продовжуватимуть активно заражатися ще як мінімум рік. Це в разі, якщо в кінці 2020-го з'явиться ефективна вакцина або ж ліки. В цілому вірусу потрібно 2-5 років, щоб обійти всю земну кулю.

"Рівень колективного імунітету від коронавірусу і в Україні, і в світі дуже низький. Перехворіти має 75-78%. Офіційна статистика – це люди, які звернулися за допомогою, а значить захворіли. Але ж є і ті, хто переносить вірус на ногах, у когось він йде під виглядом звичайної застуди, а у когось взагалі не проявляється. Тому всі ці цифри – досить умовні. Але для формування колективного імунітету від коронавірусу може знадобиться 3-5 роки, щоб сформувався захист. Як з грипом: три роки ходить один штамп, а потім приходить інший, тому що до першого люди стають нечутливими", – запевнив у коментарі OBOZREVATEL відомий український імунолог Олег Назар.

Протести проти карантину в Німеччині

Колишній санітарний лікар України Святослав Протас теж говорить про низький імунітет людства від коронавірусу і поки сам вірус не використає свій потенціал, він нікуди не дінеться: "Але з часом він може стати менш агресивним, щоб виживати. Якщо ж він буде вбивати свого господаря, загине разом з ним, а значить не зможе існувати далі. У цьому вірус незацікавлений".

Станом на четвер, 6 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш 18,9 млн чоловік. За минулу добу було виявлено близько 270 тис. нових інфікованих. Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Бразилії – 54 тис., в США – 55 тис., а також в Індії – 56 тис. В Україні небезпечна хвороба діагностована у 76 808 осіб, померли в період пандемії – 1 819.

На думку американського біолога Костянтина Чумакова, реальні цифри хворих можуть в 10 разів перевищувати офіційну статистику, однак цього все одно мало для колективного імунітету 7,8 мільярдного людства.