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10 лютого • оновлено в 19:09
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Олександр Флінт
Олександр Флінт
Історик, політичний оглядач Всі статті автора

Европейцы потеряли всякий стыд, совесть и мозги!

23.4т
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Крым таки русский?

Меня тут регулярно дорогие европейские коллеги спрашивают - за что я так не люблю Европу?

Так вот ничего личного тут нет. Я просто не люблю лицемеров и лгунов. Вообще везде, а не только в Европе. В Европе же вы, дорогие мои, потеряли всякий стыд, совесть и мозги, так как именно у вас выбирают вот таких вот чмошников и идиотов, которые встают в очередь за взятками в Москве. И это именно ваша проблема, ваших стран и ЕС целиком. Не американская, а сугубо европейская.

Вот, например, перл от ПАСЕ - НИКАКИХ СЕРЬЁЗНЫХ НАРУШЕНИЙ В ОККУПАЦИИ КРЫМА И РАЗВЯЗЫВАНИИ ВОЙНЫ В ДОНБАССЕ, РОССИЕЙ НЕТ.

Меня интересует следующее:

1. Когда переименуют Украину в Малороссию и точно скажут, что это часть московской области?

2. Где состоится расстрел всех несогласных украинцев?

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3. Кто следующий в очереди добровольно вступить в московское содружество заключённых наций?

4. Когда в западном мире перестанут избирать во власть мудаков и кретинов?

Потому не надо указывать пальцем на нас и искать причины вашего нравственного уродства в Америке. Вы не хотите сами себя защищать. Нет желания проводить совершенно нужные реформы иммиграции. Русские взятки работают даже на большее количество денег, чем предполагается. Левых борцунов с империализмом и правых патриотов за чистоту больше, чем адекватных людей и все они на подкорме из Москвы. Ну и теперь это недоделанное ПАСЕ.

Украина, если опирается на всех этих господ, в глубоком дерьме и никто пальцем не пошевелит, если её оккупируют.

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Автор
Олександр Флінт Олександр Флінт
Теми
Російсько-український конфлікт війна Війна на Донбасі Анексія Криму
Місце
Росія
Теги
Крим Новини Криму
Джерело
Джерело: Facebook Александра Флинта
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Дудко Олег
Дудко Олег
Про непошевилят пальцем сильно ошибается. Венгрия, Польша, Румыния и прочие "друзья" с удовольствием поучаствуют в дележе ничьей земли.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Крым таки русский. А Украину в Малороссию уже не переименуют . Украина - это Галиция, и то что перешло от Речи посполитой Российской империи по разделам Речи посполитой 18 века (Волынь, Винница,Житомир, Черкассы, Белая церковь). Это Украина России и не нужна а все остальное - оккупированная Украиной территория
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Афанасьев Алексей, Крым такивам капкан, подохните. Пей песок из крана, привыкай
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Очередной лохол считает, что вся Европа в говне, он один д,Артаньян. И продолжает нести бред про форпост Европы против России. Проснись, ты всрался! Форпостом против России теперь будет Бялорусь. Очень уж Бульбофюрер недоволен, что его отрывают от халявы.
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