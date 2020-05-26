"Європейська Солідарність" офіційно заявила про розбійний напад ДБР на Музей Гончара

Партія "Європейська Солідарність" заявила про збройний напад Державного бюро розслідувань на Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара".

Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті політсили. У тексті зазначається, що силовики, крім іншого, принижували директора центру.

"Озброєний до зубів спецназ Державного бюро розслідувань скоїв розбійний напад на Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара". Це – один із кращих музейних закладів країни.

"ЄС" офіційно заявила про розбійний напад ДБР на Музей Гончара ВВС

Ці держиморди публічно принижували його директора Петра Гончара, довгий час не пропускаючи його до приміщення", – йдеться у заяві.

Крім того, у партії зауважили, що силовики намагалися вчинити крадіжку та напали на представника ЗМІ.

"ДБР здійснило спробу викрасти приватну колекцію картин Порошенків, яку родина, провівши презентацію для ЗМІ, виставила для вільного доступу відвідувачів після завершення карантину.

Спецназівці здійснили напад на журналіста і перешкоджали народним депутатам виконувати свої обов’язки.

ДБР не має санкції суду ані на проникнення у приміщення, ані тим більше на арешт колекції. Вночі чи завтра вони намагатимуться це отримати заднім числом, викручуючи руки суддям", – йдеться у тексті.

У партії зазначили, що адвокати п'ятого президента, лідера "ЄС" Петра Порошенка дадуть правову оцінку неправомірним діям ДБР, а також подадуть відповідні позови та скарги.

На основі всього, що відбулося, у політсила зробили висновок, що головної причиною нападу стало "намагання влади відволікти увагу людей від власної некомпетентності".

"Показово, за рік бурхливих детективних розшуків "зелені шерлоки холмси" не знайшли нічого кримінального в президентській діяльності Порошенка і не виявили жодних підстав пред’явити підозру. Тому найсвіжіша сфабрикована кримінальна справа стосується вже допрезидентського періоду, а надалі, очевидно, візьмуться за юність та дитинство. Чи законно він пішов до школи.

У бездарної влади здають слабкі нерви: до кінця їхньої другої весни залишилося лише п’ять днів. І настав час не з попередників питати, а самим відповідати за власні дії, в тому числі і корупційні, старанно ігноровані правоохоронними органами", – наголосили в "Європейській Солідарності".

Партія закликала президента та інших представників влади повернутися у правове конституційне поле, припинити використання правоохоронної системи для полювання на опозицію, а також знищення стратегічного партнерства України із західними партнерами, і почати діяти на користь державі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов прокоментував напад ДБР на Музей Гончара у Києві, зазначивши, що "так починалася Росія у Криму".

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