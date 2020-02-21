Евакуйовані з Китаю українці розповіли, в яких умовах проживають у санаторії в селищі Нові Санжари, Полтавська область.

Так, Олександра Волкова в Instagram опублікувала відео, де показала свою кімнату. Дівчина поскаржилася на несправний душ і зламані двері.

"Душ вдарив мене струмом. А двері не зачиняються. Що з ними?" – обурювалася вона.

Микита Тюр'єв у ефірі телеканалу "НАШ" розповів, що в його номері є два ліжка, холодильник, кондиціонер, нова постільна білизна, а також гаряча вода. Крім того, людям надали воду, медичні маски, зубну щітку й пасту. Тюр'єв зазначив, що їх влаштували "в принципі, непогано".

Чоловік додав, що співробітники санаторію з ними не проводили інструктаж, але відвідувачам видали буклет, де все розписано.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де вирує смертельний коронавірус.

Між силовиками й місцевими жителями відбулися зіткнення, є потерпілі.

Також у мережі з'явилося відео, на якому жителі міста Нові Санжари пообіцяли спалити медичний центр Національної гвардії разом із евакуйованими з Уханя українцями.

Додамо, що Юлія Мендель розповіла про реакцію Володимира Зеленського на істерику жителів Нових Санжар

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