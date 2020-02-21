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21 лютого • оновлено в 11:47
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/ Суспільство

Евакуйовані українці поскаржилися на умови в Нових Санжарах і показали відео

22.6т
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Евакуйовані з Китаю українці розповіли, в яких умовах проживають у санаторії в селищі Нові Санжари, Полтавська область.

Так, Олександра Волкова в Instagram опублікувала відео, де показала свою кімнату. Дівчина поскаржилася на несправний душ і зламані двері.

"Душ вдарив мене струмом. А двері не зачиняються. Що з ними?" – обурювалася вона.

Микита Тюр'єв у ефірі телеканалу "НАШ" розповів, що в його номері є два ліжка, холодильник, кондиціонер, нова постільна білизна, а також гаряча вода. Крім того, людям надали воду, медичні маски, зубну щітку й пасту. Тюр'єв зазначив, що їх влаштували "в принципі, непогано".

Чоловік додав, що співробітники санаторію з ними не проводили інструктаж, але відвідувачам видали буклет, де все розписано.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де вирує смертельний коронавірус.

  • Між силовиками й місцевими жителями відбулися зіткнення, є потерпілі.

  • Також у мережі з'явилося відео, на якому жителі міста Нові Санжари пообіцяли спалити медичний центр Національної гвардії разом із евакуйованими з Уханя українцями.

  • Додамо, що Юлія Мендель розповіла про реакцію Володимира Зеленського на істерику жителів Нових Санжар

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Коронавірус Протести в Нових Санжарах
Місце
Україна
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Журба Валентина
Журба Валентина
устроили - и хорошо, могли устроить и в другом месте и с меньшими проблемами... идея с санаторием - явная провокация!
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Журба Валентина, странно - на камеру говорили про Чернобыль или "к себе домой". Это, наверное, уже потом - шепотом, на кухне...
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Журба Валентина
Журба Валентина
Русский Крымчанин, местные, вообще-то указали на ближайшую инфекционку, Полтавский военный аэродром и любой заброшенный санаторий не в городской черте
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Ну и где те что орали тут чегото о недовольных людях?.Так и пациенты ,оказывается не очень довольны!Создайте условия для инфицированных,обезопасте здоровых а уж потом орите о сознании людей!.Обслуга местная,заразится один-ляжет весь город!.Но горлапанам не понять,у них всегда и во всём виновен народ.
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Журба Валентина
Журба Валентина
Костюченко Григорий, обслуга свалила заранее
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Повсеместный украинский д е б и л и з м, посеянный м а й д а н о м и г р а ж д а н с к о й бойней на Донбассе, а теперь приправленный короновирусом, ведет к полному оскотивлеванию новоиспеченных "эуропейцiв".
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Яворский Сергей, в зеркало глянь, и там ты увидишь настоящую деградацию существ, ранее бывших людьми.
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