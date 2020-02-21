У мережі опубліковані свіже відео з санаторію в Нових Санжарах Полтавської області, куди 20 лютого привезли евакуйованих з Китаю українців і іноземців.
Як повідомляє агентство "Укрінформ", яке оприлюднило кадри, люди відчувають себе добре, ознак вірусу у них не спостерігається (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).
Евакуйовані з Китаю облаштовуються в Нових Санжарах
Укрінформ
Їх годують тричі на день: о 9:00, 13:00 і 18:00. Харчування різноманітне: каші, салати з овочів і фруктів, м'ясо, масло.
Евакуйовані з Китаю облаштовуються в Нових Санжарах
Укрінформ
Евакуйовані з Китаю облаштовуються в Нових Санжарах
Укрінформ
Як повідомляв OBOZREVATEL, евакуйовані з Китаю українці поскаржилися на умови проживання в санаторії Нових Санжар.
Чим відоме цее селище, яке стало знаменитим на всю країну за один день, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
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