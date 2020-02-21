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21 лютого • оновлено в 20:53
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Евакуйовані українці обживаються в Нових Санжарах: з'явилося нове відео із санаторію

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У мережі опубліковані свіже відео з санаторію в Нових Санжарах Полтавської області, куди 20 лютого привезли евакуйованих з Китаю українців і іноземців.

Як повідомляє агентство "Укрінформ", яке оприлюднило кадри, люди відчувають себе добре, ознак вірусу у них не спостерігається (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

Евакуйовані з Китаю облаштовуються в Нових Санжарах

Евакуйовані з Китаю облаштовуються в Нових Санжарах

Укрінформ

Їх годують тричі на день: о 9:00, 13:00 і 18:00. Харчування різноманітне: каші, салати з овочів і фруктів, м'ясо, масло.

Евакуйовані з Китаю облаштовуються в Нових Санжарах

Евакуйовані з Китаю облаштовуються в Нових Санжарах

Укрінформ

Евакуйовані з Китаю облаштовуються в Нових Санжарах

Евакуйовані з Китаю облаштовуються в Нових Санжарах

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, евакуйовані з Китаю українці поскаржилися на умови проживання в санаторії Нових Санжар.

Чим відоме цее селище, яке стало знаменитим на всю країну за один день, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Коронавірус Протести в Нових Санжарах
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Интернет,wi-fi есть хоть в этом санатории.
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