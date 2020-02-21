У водія автобуса піднялася температура: Аваков озвучив тривожний момент про евакуацію

У водія автобуса, який перевозив евакуйованих з охопленого коронавірусом Китаю українців у Нові Санжари, піднялася температура.

Про це в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" від 21 лютого повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він уточнив, що побоювання про зараження водія не підтвердилися – у чоловіка було загострення артриту, з чим і пов'язана підвищена температура.

Евакуація українців із Китаю Скрін відео ТСН

"Пройшла доба. За добу з усіх, хто там перебував – у нас було одне занепокоєння. У водія, який привіз потерпілих з Уханя, трошки піднялася температура, а всі водії, які везли – теж зайшли в карантин.

Слава богу, загострення артриту на коліні, і температура трималася підвищена протягом однієї години. Я звертаю увагу, наскільки ретельним буде огляд за тими, хто там перебуває. Якщо все добре, то через два тижні ми забудемо цей смуток", – сказав Аваков.

Він додав, що станом на 21 лютого вдалося повністю продезінфікувати автобуси, які привезли людей у Нові Санжари, а також літак. У повітряних лайнерів замінили фільтри, провели очистку всієї системи.

Пропонуємо подивитися відеотрансляцію ефіру:

Як писав OBOZREVATEL, журналіст опублікував нові фото з місця карантину українців у Нових Санжарах. Він розповів, що людям заборонено виходити назовні, однак можна передавати ззовні продукти або речі через КПП.

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