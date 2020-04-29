Евакуаційний рейс МАУ в США привіз пасажирів без багажу: названа причина

Евакуаційний рейс української авіакомпанії МАУ Київ-Маямі, який відправив додому з України громадян і жителів США, прилетів без багажу.

Про його відсутність люди дізналися тільки після прильоту, пише одна з пасажирок літака Олександра Смілянська на своїй сторінці в Facebook.

"Ми сидимо на парковці без речей, без сигарет, без підзарядок для комп'ютерів (а у нас дедлайни). Магазини не працюють, переодягнутися нема в що. Майже всім літаком сидимо", – пише Олександра.

МАУ евакуював пасажирів без багажу pixabay

В аеропорту пасажирам повідомили, що багаж залишили в Україні, так як літак не хотіли перевантажувати. Це підтвердили і в самій компанії МАУ.

Менеджер прес-служби авіакомпанії Ігор Прихожий повідомив, що частину багажу не вдалося завантажити на борт через велику дальність рейсу, для чого потрібно багато палива, передає MC.today.

Багаж брали по пріоритетності, в першу чергу домашніх тварин, комерційний вантаж рейс не перевозили, стверджує представник МАУ.

"Весь багаж пасажирів, який не був відправлений даними рейсом, буде доставлений пасажирам в Майамі наступним спецрейсом, який буде виконано 1 травня", – сказав Прихожий.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство інфраструктури анонсувало відновлення ряду спеціальних рейсів в Україну з різних країн світу.

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