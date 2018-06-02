Польские фермеры могут потерять до 40% урожая клубники из-за нехватки рабочих из Украины, говорит президент польской Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Анджей Гайовничек.

Там проблемы с рабочими визами, потому что по биометрическим паспортам пускают только туристов. Вот так трудолюбивые украинцы (привыкшие еще в девяностые работать совсем не по восемь часов в сутки) становятся серьезным фактором европейской экономики.

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А теперь расскажите мне про нефть, газ, родючие черноземы и прочее сырье. Люди - самая главная ценность 21 века. Ключевая. У нас от Бога высшего качества люди. И если не про*рать этот шанс и этот ресурс, у Украины большое будущее. Всего-то нужно дать возможность работать дома без помех...