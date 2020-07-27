Кількість нових випадків зараження коронавірусом (COVID-19) на 100 тисяч населення в Україні в 1,6 раза перевищує показники Євросоюзу.

Для зняття обмеження в'їзду в країни ЄС в Україні це показник повинен становити 16 випадків на 100 тисяч населення. Однак наша країна не відповідає вимогам епідеміологічної ситуації в ЄС, повідомляє зведення РНБО.

Також в Україні найнижчий показник проведення ПЛР-тестів – 23,2 тисячі на один мільйон чоловік. Наприклад, у Ліхтенштейні цей показник – 23,6 тисячі на 1 млн осіб.

При цьому в Україні спостерігається тенденція до стабілізації нових випадків інфікування COVID-19. За останні 28 днів зростання в нашій країні зменшилося з 9 до 5 відсотків.

ЄС не готовий відкрити кордони для України: показник COVID-19 перевищено в 1,6 раза

Нагадаємо, що Рада Європейського Союзу затвердила правила для мінімізації ризику зараження коронавірусом під час транскордонних подорожей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на понеділок, 27 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш ніж 16,4 млн осіб.

Станом на ранок понеділка, 27 липня, в Україні офіційно підтверджено 65 656 випадків COVID-19.