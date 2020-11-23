Єрмак вилікувався від коронавірусу
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вилікувався від коронавірусу.
Як повідомив він у Facebook, тест на COVID-19 показав негативний результат.
"Приступаю до роботи у звичайному режимі", – написав Єрмак.
Водночас він попросив усіх ставитися відповідально до заходів безпеки у зв'язку з пандемією.
Як писав OBOZREVATEL:
і президент Володимир Зеленський, і глава ОП Андрій Єрмак заявили про зараження коронавірусом 9 листопада.
Єрмак пояснив, що перебуває у "Феофанії", тому що необхідний рівень захищеності зв'язку для віддаленої роботи в житловому будинку забезпечити неможливо.
18 листопада Зеленський розповів, що отримав другий позитивний тест на коронавірус.