Єрмак вилікувався від коронавірусу

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
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Єрмак вилікувався від коронавірусу

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вилікувався від коронавірусу.

Як повідомив він у Facebook, тест на COVID-19 показав негативний результат.

"Приступаю до роботи у звичайному режимі", – написав Єрмак.

Водночас він попросив усіх ставитися відповідально до заходів безпеки у зв'язку з пандемією.

Cкрін Facebook

Як писав OBOZREVATEL:

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