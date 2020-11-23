Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вилікувався від коронавірусу.

Як повідомив він у Facebook, тест на COVID-19 показав негативний результат.

"Приступаю до роботи у звичайному режимі", – написав Єрмак.

Водночас він попросив усіх ставитися відповідально до заходів безпеки у зв'язку з пандемією.

Як писав OBOZREVATEL: