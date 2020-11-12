"Епіцентр" оголосив про "72-годинну п'ятницю": реакція українців. Фото

Мережа гіпермаркетів "Епіцентр" оголосила, що буде працювати на вихідних, що викликало неоднозначну реакцію в мережі. Одні підтримують таке рішення, інші вважають це неприпустимим.

На своїй сторінці в Facebook мережу написала, що "вводить 72-годинну п'ятницю" (щоб подивитися фото і реакцію українців, доскрольте сторінку до кінця).

У пості сказано, що в магазинах є "паливо, продукти і ліки". Зазначимо, що в с півночі 14 листопада розпочинає діяти карантин вихідного дня, під час якого в суботу та неділю дозволено працювати тільки автозапровочним станціям, аптекам і продуктовим магазинам.

Деякі українці обурені таким рішенням і вважають його цинічним, особливо щодо іншого бізнесу, якому потрібно буде закриватися на вихідні.

Інші ж користувачі підтримують "Епіцентр", оскільки в будні немає часу ходити за покупками, а в гіпермаркетах мережі є все необхідне.

При цьому не обійшлося і без жартів, іноді навіть жорстких.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 11 листопада ввів в Україні карантин вихідного дня з 14 по 30 листопада. Нові обмеження діятимуть два дні на тиждень з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Нагадаємо, що раніше журналісти оприлюднили розслідування, в якому йдеться про те, як як великі рітейлери нехтують життям і здоров'ям українців заради надприбутків, хто їх "кришує" і чому вони переконані у власній безкарності. Воно стосується "Епіцентру".