Епіцентр COVID-19 в Україні змістився: в області терміново скликали штаб

Львівська область доповнила список регіонів-лідерів за поширенням захворюваності на коронавірус, через що місцеві чиновники зібралися на термінове засідання для обговорення шляхів вирішення проблеми.

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За останню добу діагноз COVID-19 там підтвердили у 65 осіб із 315 усіх досліджень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Це найбільший результат на сьогодні по Україні. Збираємо штаб швидкого реагування", – заявив він.

Мер Львова додав, що подальші дії щодо стримування захворюваності на коронавірус у регіоні чиновники озвучать після засідання штабу. Водночас попередив, що в області можуть не послабити карантинні заходи, як планувалося раніше.

Зауважимо також: на брифінгу МОЗ міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що в розрізі регіонів за останню добу найбільша кількість випадків зараження COVID-19 зареєстрована саме на західних України.

Крім Львівщини, це також Чернівецька і Закарпатська області – 49 і 44 нових пацієнтів відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 8 травня, в Україні зареєстровано 14 195 випадків зараження COVID-19.

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