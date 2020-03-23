Предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній закликав вірян дотримуватися правил карантину, введеного через поширення коронавірусу.

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Голова ПЦУ заявив, що це буде проявом сили віри, а не слабкості. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Єпіфаній закликав прихожан залишатися вдома facebook.com/epifaniy

"Сьогодні Україна разом з усім світом протистоїть поширенню загрозливою хвороби. Одним із дієвих засобів проти поширення вірусу є дотримання умов карантину і самоізоляція. І ми, як Церква, як спільнота віруючих, разом з народом несемо тягар обмежень – не від нашого безсилля, але маючи силу, яку дає нам віра в Бога, і приймаючи все, що сталося, як нагадування про необхідність піклуватися про вічне більше, ніж про тимчасове", – зазначив Єпіфаній.

Предстоятель підкреслив, що добровільне прийняття тягаря самообмеження не вважається проявом слабкості.

"Коли ми залишаємося по своїх оселях, то це не через слабкість, а через силу нашої віри, тому що тим самим ми подаємо приклад своїм ближнім, що ми дбаємо про них, і свідчимо про те, що наші оселі також є місцем молитви", – заявив Єпіфаній.

Він додав, що завдяки прогресу є можливість спілкуватися на відстані, і її слід використовувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 23 березня в Україні виявлено 78 випадків зараження. Три пацієнта з COVID-19 померли. Через швидке поширення вірусу Україна пішла на серйозні заходи. У Києві з понеділка, 23 березня, повністю зупиниться громадський транспорт. Карантин в Україні через коронавірус ввели 12 березня, попередньо він триватиме до 3 квітня.

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