Епіфаній несподівано згадав Кирила у Різдво: з'ясувалася причина

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній під час різдвяної божественної літургії 7 січня згадав предстоятеля РПЦ Кирила та інших московських ієрархів, які виступали проти автокефалії української церкви.

Як передає "Новинарня", митрополит пом'янув усіх предстоятелів помісних церков, як це передбачає диптих, який є одним із ключових ознак церковного спілкування між ними. Першим у диптиху йде Вселенський патріарх, а Українська церква посіла 15-е місце.

"Попереду ще багато спільної роботи для зміцнення цієї єдності. Перше, повинні і надалі підносити молитви за церкву, за подолання ворожнечі і за примноження любові, також і ми самі повинні відкласти минулі протистояння, відчуження і ворожнечу. Тільки через прощення один одного ми можемо насправді затвердити єдину помісну автокефальну Українську православну церкву", — прокоментував Епіфаній.

Він вкотре наголосив, що двері єдиної помісної Православної церкви України відкриті для всіх православних.

Епіфаній і Петро Порошенко ukrinform

Нагадаємо, що Томос про надання автокефалії Православної церкви України Вселенський патріарх Варфоломій підписав у суботу, 5 січня.

6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручили митрополиту Православної церкви України Епіфанію.

OBOZREVATEL напередодні публікував переклад тексту Томосу. Також у мережі з'явилися фото і відео історичного моменту.

У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання Православної церкви України Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм, назвавши цей документ "простим папером". Реакція представників Московського патріархату в Україні не відрізнялася від позиції РПЦ.