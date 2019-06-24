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Епіфаній екстрено скликав Синод: перші подробиці

13.2тЧитати матеріал російською

У Києві на території Софії Київської проходить Священний синод Православної церкви України (ПЦУ).

Засідання почалося о 10:00 24 червня під головуванням митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Архієпископи зазначають, що на порядку денному стоїть питання про ухвалення рішення щодо заяв почесного патріарха Філарета про "відновлення" Української православної церкви Київського патріархату. Натомість патріарха на синоді немає.

Митрополит Епіфаній

Митрополит Епіфаній

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Епіфаній після завершення Синоду планує зустрітися із журналістами і проінформувати про його результати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Православна церква України
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Так как Филарет восстановил Киевский патриархат и не отдаст Владимирский собор ПЦУ, придётся Епифанию устроить свою резиденцию на фабрике «Рошен».
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Идииоты .
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Упоротого Свина надо канонизировать...Святой Петр2 , покровитель алкоголиков и воров...А Больше что еще они могут рассматривать?
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