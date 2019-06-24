Епіфаній екстрено скликав Синод: перші подробиці

У Києві на території Софії Київської проходить Священний синод Православної церкви України (ПЦУ).

Засідання почалося о 10:00 24 червня під головуванням митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Архієпископи зазначають, що на порядку денному стоїть питання про ухвалення рішення щодо заяв почесного патріарха Філарета про "відновлення" Української православної церкви Київського патріархату. Натомість патріарха на синоді немає.

Митрополит Епіфаній Facebook Епіфанія

Епіфаній після завершення Синоду планує зустрітися із журналістами і проінформувати про його результати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що має намір відновити Київський патріархат.

У відповідь в ПЦУ визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.

Пізніше Філарет зібрав "собор", на якому відкинув Томос про Єдину українську церкву і заявив про відновлення УПЦ КП.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал