1. У нас не може бути явного зниження захворюваності по Ковід. Для цього нічого суттєвого не зроблено. Може бути затримка видачі позитивних результатів тестів, може навіть по "проханню" зверху. Можуть бути не прийняті в лікарню, не відправлені сімейним лікарем на обстеження, і так далі. І варіювати цими результатами можна скільки завгодно, як цифрами в рейтингах. Як результатами опитувань. Як кому зручно.

2. Будь-який магазин, будь-який бізнес, що наповнює бюджет, в тому числі бере участь в оплаті витрат на президента – має право зростати у "геометричній прогресії". А ось Епіцентри, що розростаються останнім часом теж в "геометричній прогресії", соромлюся запитати – мають право на рекламу від президента? Чи Зеленський тільки Рошен рекламує?

3. Венедиктова вам не нагадує Поклонську?

"Око государеве"... Ніщо так не видавало Штірліца...

І це так, деякі думки на початку дня.

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