Як і де можуть знову посилити карантин в Україні: епідеміологиня прояснила ситуацію

У разі збільшення випадків зараження коронавірусом після ослаблення карантину нові обмеження будуть запроваджуватися в окремих регіонах, а не по всій країні.

Такий прогноз в ефірі ObozTV озвучила лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська. "Про введення жорсткого карантину на всій території України поки що не йдеться", – сказала вона.

Говорячи про перспективу нового посилення карантинних заходів, медик послалася на тематичне рішення Кабінету міністрів України.

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"Кабінет міністрів зробив конкретні референтні показники, за яких буде запроваджуватися адаптивний карантин. Не по всій Україні, а в окремих регіонах".

"Якщо якась область не відповідатиме трьом показниками, які визначені, на території цих областей не будуть скасовуватися певні обмежувальні заходи. Якщо захворюваність буде триматися на високому рівні певний період часу, можливо, будуть введені більш жорсткі карантинні заходи", – пояснила епідеміологиня.

Епідеміологиня пояснила, як і де можуть посилити карантин

Разом з тим вона запевнила, що не слід розраховувати на зникнення коронавірусу в найближчі місяці.

"Можливо, влітку збудник буде менш активним, але він може повернутися восени, взимку. Потрібно навчитися жити в такій ситуації", – підкреслила лікарка.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні з 5 до 8 червня зросла кількість регіонів, в яких через погані показники з захворюваності COVID-19 не можна пом'якшувати карантин. Це сім областей і місто Київ.

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