Епідеміолог оцінив шанси України впоратися з пандемією COVID-19: чим більше хворих, тим краще

Епідеміолог заявив, що в Україні – оптимальна модель поведінки суспільства під час пандемії COVID-19.

Чим більше людей перехворіють на коронавірус цього літа, тим вищою буде колективна імунізація перед цією інфекцією до листопада, коли почнеться сезон захворювань на грип та застуду.

У цьому переконаний один із провідних у світі епідеміологів, доктор медичних наук із Атланти (США), професор, президент компанії DiaPrep System Inc Михайло Фаворов. Думками він поділився в інтерв'ю "КП в Україні".

"Вірус, безсумнівно, є сезонним. Але коли вперше потрапляє в популяцію, йому не до пори року – всі сприйнятливі, зараження йде легко. З початком епідемії було введено дуже жорсткі карантинні заходи: всі сидять вдома, зараження сповільнюються, все добре. Але довго тримати населення в ізоляції не виходить. А щойно відпустили – всі кинулися робити справи, які через карантин довелося відкласти", – говорить експерт.

За його словами, через це кількість контактів настільки зросла, що знову пішов спалах захворюваності на COVID-19, навіть незважаючи на літо та не сезон. Зараз же, підкреслив Фаворов, вірусу не дуже комфортно, він не такий смертельний, але заражень більше.

Водночас доктор медичних наук вважає, що, наприклад, в Україні якраз зберігається оптимальна модель поведінки суспільства під час пандемії. Він переконаний, що країна, безумовно, переживає стрес і навантаження на систему охорони здоров'я. З іншого ж боку, говорить професор, повертати зараз жорсткий карантин було б неправильно.

"Треба орієнтуватися не за кількістю захворювань. Кількість – це скільки людей обстежено, наскільки хороші й погані використано тести. Треба орієнтуватися на кількість ліжок у лікарнях. Якщо їх бракує, ситуацію треба тримати", – порадив Фаворов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська професорка-вірусологиня Алла Мироненко сказала, що рівень колективного імунітету до COVID-19 в Україні може становити більш ніж 5%.