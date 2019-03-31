Когда Польша проводила реформы - поляки ненавидели своих реформаторов. По Варшаве митингующие носили чучела Бальцеровича, поджигали, кляли, желали смерти. Реформы - это всегда больно, потому что чаще всего они проходят по чьему-то комфорту либо выбивают табуретку из-под привычно сидящей задницы.

Если бы Россия не оккупировала Донбасс и не затянула удавку на шее донецких шахтеров - нам все-равно пришлось бы и без войны реформировать эту отрасль. Кто бы это ни сделал - был бы преступником в глазах работников шахт. Или медицинская отрасль - коррумпированные медики, за взятки строившие особняки. Или фармацевтическая мафия. Честно говоря, не могу привести других примеров - кто мог бы быть недоволен.

Учителя из-за новой украинской школы? Но разве они жили лучше ДО этой реформы?

Военные? Но это невозможно, армии у нас не было долгие годы. Такой армии, как сейчас.

Работники заводов, получившие миллионные / миллиардные контракты?

Возрожденный ХТЗ? Антонов? Электрон? Сети супермаркетов? Так кто пострадал на самом деле?

Было бы логично предположить, что пострадавшие за последние 5 лет все как один сидели в окопах, все 30%. Молодежь, ржущая и курящая травку. Кстати, все заплатившие уже Коломойскому курсом гривны - только за просмотром сериалов и концертов они этого не заметили. Пока вы ржали, дорогие - кто-то выводил ваши деньги из Приват-банка.

Кто пострадал настолько, что жить без "мира" вам невмоготу? Ну можно было бы себе представить, что на улицу вышли "пострадавшие" от децентрализации. Но нет же - реформа успешна, и там нет повода быть недовольными. Или пострадавшие от безвиза - из области фантастики. Может, пострадавшие от проезда по новой трассе Днепр-Запорожье? Или по Бескидскому тоннелю? Пострадавшие от открытия новых предприятий в Украине, или солнечных электростанций?

От чего вы пострадали?

Вам никто в рот не положил кусок хлеба с икрой? Вам не подарили машину на литовских номерах без налогов и акцизов? Вас насильно согнали на передовую, дав, как в 2014-м, старую советскую каску и желтый ржавый автобус без брони? В котором вас в кроссовках повезли под российские снаряды, и этот желтый автобус как решето, насквозь?.. Правда? Вы там были? Врать только не надо.

Мне очень стыдно. Реально. Никто из вас, "пострадавших", не готов видеть опыт других стран. Никто из вас не стратег, а всем вам только дай денег и блага. Здесь и сейчас. Тактики, блин... Никто из вас, "пострадавших", завтра не ответит за свой выбор. И даже больше - вы скажете "а это не я".

Вы, "пострадавшие", обычный балласт в этой лодке. Вы никогда не скажете спасибо тем, кто вас вывезет в гору из этого болота. Ваших родителей не учили быть самостоятельными. А вас - ответственными. Вы живете, чтобы потреблять, и ничего более. То, что вы делаете - вы делаете для себя, зачастую вы даже не платите налоги. Так что хватит строить из себя несчастных. Достали уже.

А еще тот, за кого вы по приколу топите - вам ничего не должен. Нам - само собой. А вам - тем более.

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