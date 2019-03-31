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Олена Кудренко
Олена Кудренко
БлогерВсі статті автора

Украинцы, кто из вас так пострадал за последние 5 лет?

2.4тЧитати матеріал російською

Когда Польша проводила реформы - поляки ненавидели своих реформаторов. По Варшаве митингующие носили чучела Бальцеровича, поджигали, кляли, желали смерти. Реформы - это всегда больно, потому что чаще всего они проходят по чьему-то комфорту либо выбивают табуретку из-под привычно сидящей задницы.

Если бы Россия не оккупировала Донбасс и не затянула удавку на шее донецких шахтеров - нам все-равно пришлось бы и без войны реформировать эту отрасль. Кто бы это ни сделал - был бы преступником в глазах работников шахт. Или медицинская отрасль - коррумпированные медики, за взятки строившие особняки. Или фармацевтическая мафия. Честно говоря, не могу привести других примеров - кто мог бы быть недоволен.

Учителя из-за новой украинской школы? Но разве они жили лучше ДО этой реформы?

Военные? Но это невозможно, армии у нас не было долгие годы. Такой армии, как сейчас.

Работники заводов, получившие миллионные / миллиардные контракты?

Возрожденный ХТЗ? Антонов? Электрон? Сети супермаркетов? Так кто пострадал на самом деле?

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Было бы логично предположить, что пострадавшие за последние 5 лет все как один сидели в окопах, все 30%. Молодежь, ржущая и курящая травку. Кстати, все заплатившие уже Коломойскому курсом гривны - только за просмотром сериалов и концертов они этого не заметили. Пока вы ржали, дорогие - кто-то выводил ваши деньги из Приват-банка.

Кто пострадал настолько, что жить без "мира" вам невмоготу? Ну можно было бы себе представить, что на улицу вышли "пострадавшие" от децентрализации. Но нет же - реформа успешна, и там нет повода быть недовольными. Или пострадавшие от безвиза - из области фантастики. Может, пострадавшие от проезда по новой трассе Днепр-Запорожье? Или по Бескидскому тоннелю? Пострадавшие от открытия новых предприятий в Украине, или солнечных электростанций?

От чего вы пострадали?

Вам никто в рот не положил кусок хлеба с икрой? Вам не подарили машину на литовских номерах без налогов и акцизов? Вас насильно согнали на передовую, дав, как в 2014-м, старую советскую каску и желтый ржавый автобус без брони? В котором вас в кроссовках повезли под российские снаряды, и этот желтый автобус как решето, насквозь?.. Правда? Вы там были? Врать только не надо.

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Мне очень стыдно. Реально. Никто из вас, "пострадавших", не готов видеть опыт других стран. Никто из вас не стратег, а всем вам только дай денег и блага. Здесь и сейчас. Тактики, блин... Никто из вас, "пострадавших", завтра не ответит за свой выбор. И даже больше - вы скажете "а это не я".

Вы, "пострадавшие", обычный балласт в этой лодке. Вы никогда не скажете спасибо тем, кто вас вывезет в гору из этого болота. Ваших родителей не учили быть самостоятельными. А вас - ответственными. Вы живете, чтобы потреблять, и ничего более. То, что вы делаете - вы делаете для себя, зачастую вы даже не платите налоги. Так что хватит строить из себя несчастных. Достали уже.

А еще тот, за кого вы по приколу топите - вам ничего не должен. Нам - само собой. А вам - тем более.

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Автор
Олена КудренкоОлена Кудренко
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в Україні
Джерело
Джерело:Facebook Елены Кудренко
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Мотли Крю
Мотли Крю
Лозунги, как в 1917-м))))
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Отвечу автору статьи... Пострадали 40% населения Украины которые работают в России, европейских странах... Вплоть до выехавших на пмж куда угодно но только не в Украине. Думаю этого достаточно. В крошечной Голландии украинцев больше чем в Киеве.
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Pahomov Vitaly
Pahomov Vitaly
Пострадал средний класс-рост курса,тарифов,коммуналки.Нынешней власти не нужны самодостаточные,независимые от государства граждане,поэтому ответ понятен надеюсь
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