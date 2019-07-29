"Если у вас есть мозг, его надо использовать", – так однажды сформулировала одно из своих ключевых правил жизни Мерил Стрип. И эти же слова вполне могут служить девизом MBTI-психотипа, к которому на основании прикладного психоанализа можно отнести выдающуюся актрису, – INTP, "Ученый".

Мерил Стрип

MBTI – это Myers-Briggs Type Indicator: классификация, включающая 16 психотипов, разработанная на основе теории личности психоаналитика Карла Густава Юнга, созданной им для объяснения нормальных различий здоровых людей. На протяжении последних 70 лет MBTI активно применяют в более чем 60 странах мира. Сегодня инструмент MBTI для эффективного построения своих команд используют более 70% компаний из списка Fortune 500.

По Юнгу, различия в поведении возникают из-за врожденных тенденций людей по-разному использовать свой мозг. Люди действуют, исходя из этих тенденций, поэтому у них развиваются разные модели поведения. Психотип — основа нашей психики. Это врожденные бессознательные установки личности – ядро, которое формируется до трех лет, на образование которого не влияют ни окружающая среда, ни воспитание, ни родители, ни генетика. Психотип – наша суть и основа с набором сильных и слабых, положительных и отрицательных качеств. Его можно сравнить со скелетом, а поведение – с одеждой, надеваемой в зависимости от настроения и обстоятельств.

Что же лежит в основе психотипа INTP? В первую очередь – склонность к анализу. "Ученые" – люди очень рациональные, они чрезвычайно точны в выражении своих мыслей и достаточно скептичны в реакциях на происходящее. Они высоко ценят свой интеллект и больше всего стремятся к тому, чтобы быть компетентными в том, чем занимаются.

Знать себе цену

Работа, не требующая интеллекта, не ставящая никаких интересных задач и не предоставляющая возможностей для развития, очень быстро может стать тяжелой обузой для представителей психотипа INTP. Но Мерил Стрип всегда с этим везло. Ей доставались по-настоящему яркие роли, позволявшие женщине, которую критики в один голос называют одной из наиболее выдающихся актрис современности, в полную силу раскрывать всю глубину и мощь своего таланта.

Более того, даже возраст, который зачастую рушит карьеры женщин в Голливуде, не стал для этого помехой. "Мне нравится стареть, потому что теперь, если мне предлагают роль, то, как правило, чертовски интересную", – признается Мерил, которой в июне исполнилось 70 лет. И в июне же состоялась премьера второго сезона нашумевшего сериала HBO "Большая маленькая ложь", который подарил Стрип еще одну великолепную роль.

В сериале, удостоенном 8 премий "Эмми" и 4-х "Золотых глобусов" разных номинациях, Мерил играет мать погибшего в прошлом сезоне персонажа Александра Скарсгорда, которая пытается выяснить, что же на самом деле случилось с ее сыном. Героиню Мерил в "Большой маленькой лжи" зовут Мери-Луиз – и именно такое имя Стрип получила при рождении (Мерил – псевдоним, выбранный актрисой на основе детского прозвища, которое дал ей отец). И это – не случайное совпадение, поскольку писательница и сценаристка Лианна Мориарти придумывала образ Мери-Луиз именно как роль для Мерил – и ни для кого другого. Польстило ли Стрип такое отношение? Вероятно. Но – вряд ли удивило, ведь "Ученые" прекрасно знают себе цену.

INTP хорошо осведомлены о собственных талантах и исключительности, из-за чего даже проявляют нетерпимость к окружающим, если те в интеллектуальном плане не дотягивают до их высоких стандартов, и порой ведут себя как снобы. Мерил – не исключение. Как-то актриса призналась: "Если честно, когда я читаю разные интервью, я в глубине души надеюсь, что интервьюируемый выставит себя идиотом". С другой стороны, возможно, и некоторые ее коллеги ждут такого же от интервью самой Мерил, ведь, в сожалению, восхищение "Ученых" собственной изобретательностью порой вызывает отторжение и враждебное отношение со стороны окружающих.

Лучшая из лучших

Представители психотипа INTP очень любят разрабатывать всяческие структуры и модели. "Ученые" считают мир не более чем сырым материалом, который должен быть использован в соответствии с их представлениями и обрести нужную форму. Для INTP мир существует главным образом для того, чтобы его можно было анализировать, понимать и объяснять. Эти люди стараются научиться как можно большему и всеми доступными способами. Если наблюдая за кем-то или совершая какое-то действие, можно получить новые знания – значит, оно того стоит. Если нет – значит нет.

Свое призвание Мерил Стрип поняла еще в детстве. Но природный талант надо было огранить – и к этому она подошла со всей, присущей "Ученым", системностью и серьезностью. Она получила степень бакалавра искусств по специализации "драма" в колледже Вассар, а затем – еще и магистерскую степень в Йельской школе драмы.

После Йеля Стрип переехала в Нью-Йорк, где играла в разных театральных постановках, а позднее стала сниматься и в кино. Впрочем, поначалу ее кинокарьера развивалась не так уж гладко. К примеру, в 1975-м ее не взяли на главную женскую роль в фильме "Кинг-Конг". Продюсер фильма Дино де Лаурентис, обсуждая Мерил со своим сыном, сказал по-итальянски: "Зачем ты прислал мне эту свинью? Эта женщина настолько уродлива…". И был шокирован, когда актриса ответила ему на том же языке: "Мне очень жаль, что я разочаровала вас". Да, "Ученые" действительно много чего знают, – даже того, чего окружающие от них никак не ожидают. И поэтому недооценивать представителей этого психотипа – большая ошибка.

"Ученых" традиционно много в науке, но это не значит, что представители данного психотипа не могут хорошо проявить себя в других сферах. В частности, творческие карьеры дают им один из самых верных шансов создать что-то абсолютно новое и оригинальное.

INTP наслаждаются творческим процессом. Они чаще всего любят работать в одиночку или с небольшим коллективом талантливых людей, которые привносят свой вклад в общее дело. И другие талантливые люди это ценят. Так, к примеру, Роберт Де Ниро, говоря о сотрудничестве с Мерил Стрип, называл ее "по-настоящему особенным человеком и великой актрисой". А Клинт Иствуд, объясняя, почему в свое время выбрал именно Стрип на главную роль в фильме "Мосты округа Мэдисон", просто сказал: "Она — величайшая актриса в мире".

Эти слова Иствуда подтверждает огромный список наград Мерил. Она – обладательница 3-х "Оскаров", а всего она номинировалась она главную мировую кинопремию 21 раз: чаще, чем любой другой актер или актриса за всю историю кинематографа. Также у нее 3 премии "Эмми", 2 премии BAFTA, 9 "Золотых глобусов" (больше, чем у кого-либо другого). А также Стрип – призер двух крупнейших кинофестивалей мира: Каннского и Берлинского.

Думать своей головой

"Ученые" больше, чем представители других психотипов, обращают внимание на точность изложения мыслей. Они моментально замечают нюансы, непоследовательность и противоречия в чужих словах независимо от того, кто их сказал. Поэтому INTP не подчиняются авторитетам, основанным на общественном положении, репутации или популярности. "Я считаю, что каждый должен найти свой собственный путь, – уверена Мерил. – У каждого – свои правила, понимание себя и мира. Не то, что говорят твоя мама, друг, какая-то актриса или кто-либо еще – важен тихий голос внутри тебя. В конце концов, именно это и делает тебя счастливым".

"Ученые" вообще крайне независимые люди – и в суждениях, и в организации своего существования. Они очень не любят зависеть от кого-либо и стараются обустроить все так, чтобы полностью понимать и контролировать течение своей жизни.

"Ученые" прекрасно умеют спорить и дискутировать. Им тяжело удержаться от того, чтобы не указать на ошибку собеседника: INTP просто не желают слушать глупости, и из-за этого многим с ними не слишком приятно общаться.

Для представителей этого психотипа содержание всегда важнее "обертки". Они мыслят масштабно, отбрасывая прочь всяческую шелуху. "Мой совет: не тратьте так много времени на заботу о том, идеальная ли у вас кожа или поправились ли вы на килограмм. Задумайтесь, что вы вообще сделали в этой жизни, что вы имеете в ваших руках", – говорит о своих приоритетах Мерил.

Но, несмотря на то, как важна для "Ученых" интеллектуальная составляющая, не надо считать их холодными и бесчувственными. INTP – довольно спокойные и уживчивые люди, особенно если на их привычки никто не посягает (в противном случае их покладистость тут же сходит на нет). Они предпочитают держать при себе свои желания и эмоции из-за чего могут казаться нечувствительными к желаниям и эмоциям других.

Одна в каноэ

"Ученые" – преданные и верные партнеры. Так, Мерил Стрип, в отличие от очень многих голливудских звезд, практически никогда не оказывалась в эпицентре каких-то скандалов. Она уже более 40 лет замужем за американским скульптором Доном Гаммером, и в их жизни все спокойно. "Как совмещать карьеру и семью? Во-первых, у вас должен быть хороший муж. Лично мне повезло: я такого нашла много лет назад. А во-вторых, надо обладать огромным запасом жизненных сил и отличными организаторскими навыками, – рассказывает Стрип о своей жизненной системе. – Я чувствую себя так, будто управляю большим бизнесом. Планирование, планирование и еще раз планирование — вот что главное".

В браке с Доном Мерил родила четверых детей – трех дочерей и сына. Люди ее психотипа – нежные родители, которые с самого начала относятся к своим детям как к разумным личностям, имеющим права и ту меру независимости, с которой ребенок в состоянии справиться. INTP поощряют детей брать на себя ответственность за свою жизнь и самим намечать жизненный курс. Они полагают, что лучший метод воспитания детей – объяснение естественных последствий их поступков. "Детей нельзя поучать, говорить им постоянно "Ты должен!". Тогда они поступят с точностью до наоборот, – объясняет Стрип свой, типичный для "Ученого", подход к родительству. – Конечно, можно их учить на своем примере, но и здесь есть свои пределы. Они будут наблюдать за вами и подражать вам, только если сами захотят. Если нет — никакие наказания и проповеди не помогут".

"Ученым" в принципе свойственно такое философское отношение к жизни. Большинство представителей этого психотипа придерживаются принципа "живи – и дай жить другим".

INTP изучают, следуют за своим вдохновением, решают одну проблему, чтобы тут же перейти к решению некой новой задачи. "Когда у меня возникает по-настоящему серьезная проблема, я сажусь в свое каноэ и выплываю на середину озера. Писатель Курт Воннегут как-то сказал: "У кромки воды разглаживаются морщины в мозгу". И это работает", – говорит Мерил Стрип, по-настоящему умная и талантливая женщина, которая не боится никаких морщин: ни внешних, ни внутренних.

Другие известные "Ученые"

Что означает аббревиатура INTP? I – это интровертность, N – интуиция, Т – рациональность, Р – спонтанность. К данному редкому психотипу принадлежит около 3% жителей Земли. Из известных людей к нему можно отнести психоаналитика Карла Густава Юнга, ученых Альберта Эйнштейна, Марию Склодовскую-Кюри, Константина Циолковского, Дмитрия Менделеева, шахматиста Гарри Каспарова, а сооснователя Microsoft Билл Гейта, а также украинского бизнесмена Виктора Пинчука.

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