Головна Новини
11 червня • оновлено в 14:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Електоральний рейтинг Зеленського впав нижче 40%, а Порошенка виріс: з'явилися дані опитування

6.8т
Читати матеріал російською

За останні тижні електоральний рейтинг президента України Володимира Зеленського опустився до рівня менш ніж 40 відсотків.

Про це свідчать дані дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Вони опубліковані на сайті КМІС. Так, від соціологічних замірів минулого місяця рейтинг президента Зеленського втратив 5% підтримки.

Згідно з даними, якби вибори глави держави відбувалися на початку червня 2020 року, то за Зеленського проголосували б 25,7% українців. Якщо ж розраховувати відсотки тих, хто визначився, то підтримка чинного гаранта становить 37,6%.

Рейтинг Зеленського падає

Рейтинг Зеленського падає

Друге місце за електоральною підтримкою посідає п'ятий президент Петро Порошенко, і він зміцнює свої позиції. У кінці квітня за нього були готові проголосувати 14,9%, у кінці травня – на початку червня 16,8%, що майже на 2% більше.

На третьому місці один з лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко, він додав трохи менше відсотка. У квітні його рейтинг був 12,2%, у кінці травня – на початку червня 13,1%.

Тенденція із падінням рейтингу фіксується і у пропрезидентської партії "Слуга народу". Якщо у кінці квітня за неї були готові проголосувати 32,6%, то у кінці травня – на початку червня – 28%. ОПЗЖ порівняно з квітнем посилила свої позиції на 2% – з 15,8% до 17,8%.

Партія Порошенка "Європейська солідарність" зросла на 1,5% – з 15,2% до 16,7%.

Опитування КМІС проводив із 24 травня до 4 червня 2020 року методом CATI серед 4000 респондентів по всій Україні, але за винятком окупованих Росією територій. Зазначається, що похибка вибірки не перевищує 1,7%.

Дані соцопитування

Дані соцопитування

kiis.com.ua

Дані соцопитування

Дані соцопитування

kiis.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "соціологічні опитування" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
соціологічні опитування
Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
рейтинг президент Партія "Європейська солідарність"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
23
Смішно
17
Цікаво
2
Сумно
5
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 070.

    Вилікувалися: 13 141. Померли: 854.

  • У світі захворіли більше 7,4 млн осіб, загинули – більше 416 тисяч.

  • Карантин в Україні продовжать після 22 червня: названа причина.

  • Ціни на маски в Україні обвалилися в 10 разів: раніше їх можна було купити за 50 грн штуку!

  • ВООЗ засумнівалася в достовірності даних по смертності від коронавірусу в Росії: "виглядає незвично".

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги