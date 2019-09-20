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20 вересня • оновлено в 08:24
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Екстремальної зими не буде! Кліматолог змінила прогноз погоди для України

5.3т Читати матеріал російською

Прийдешня зима в Україні не буде бити морозних рекордів, як спрогнозували британські метеорологи, а стане цілком звичайною.

Про це заявила кліматолог, доцент кафедри моніторингу природокористування та попередження надзвичайних ситуацій факультету екологи ХНУ ім. Каразіна Надія Максименко, передає "КП в Україні".

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"Думаю, це звичайні спекуляції. Вся справа в балансі природи. Загальна річна температура, яка складається з показників зимових, весняних, літніх і осінніх температур, виходить завжди на показники середні багаторічні. Іншими словами, якщо в якийсь сезон буде трохи тепліше, ніж треба, то протилежний сезон буде трохи холоднішим – і таким чином зберігається баланс", – зазначила вона.

За словами Максименко, літні температури в Україні були недостатньо високими, тому прогнозувати аномально холодну зиму не можна.

Зима в Україні

Зима в Україні

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Британії спрогнозували, що в 2020 році в Європі буде найхолоднішою за останні 30 років.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Британские,это как и усраинские.
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