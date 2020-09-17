Експерти попередили про небезпеку картоплі з плямами

Фахівці з безпеки харчових продуктів застерегли від вживання картоплі з зеленими плямами.

Такий коренеплід містить соланін – токсична речовина, яка може завдати шкоди здоров'ю, передає inosmi.ru.

На думку експертів, глікоалкалоіди, що містяться в картоплі, пов'язують з такими проблемами зі здоров'ям, як нудота, блювота і діарея.

Однак негативні наслідки виникнуть, якщо в організмі кількість таких хімічних речовин дорівнює одному міліграму на кожен кілограм ваги.

Як відзначають фахівці Європейського агентства з безпеки харчових продуктів, ризик токсичної концентрації глікоалкалоїдів вище для немовлят і маленьких дітей, оскільки при вазі в кілька кілограмів навіть при вживанні в їжу нормальної кількості картоплі може бути досягнутий небезпечний рівень цих речовин.

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