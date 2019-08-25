Горіховий Спас святкують 29 серпня.

У церковному календарі цей день відзначений шануванням Нерукотворного образу Христа Спасителя. Це день подяки Господу за урожай хліба та горіхів.

Чому Третій Спас отримав назву Горіховий? Це пов'язано з тим, що за народним календарем саме з цього дня заготовляли горіхи нового врожаю. Саме до кінця серпня достигають лісові горіхи (ліщина), а в південних регіонах встигають волоські горіхи.

Горіховий Спас Телеканал Україна

Чому Третій Спас має назву Хлібний? Не дарма існує приказка: "Третій Спас – хліба припас". Після вшанування Успіння Пресвятої Богородиці повсюдно закінчувалися жнива, тому Горіховий Спас називають ще й Хлібним Спасом, адже окрім частувань з горіхів і меду в цей день пекли пироги з борошна нового врожаю. Головна страва на Горіховий або Хлібний Спас - святковий коровай з нового хліба (борошна) і горіхів.

Дивіться рецепт приготування горіхового пирога, опублікований на каналі Готовим с любовью в YouTube

Чому Третій Спас називають Полотняним? Це пов'язано з тим, що до Горіхового Спаса селяни закінчували ткати і білити полотна, тепер їх можна було освятити в церкві і використовувати для виготовлення одягу або продати. З цим пов'язана ще одна традиція - Полотняний Спас знаменитий своїми ярмарками, на яких і торгували, і веселилися.

Горіховий Спас святкується широко і весело. Успенський піст до цього дня закінчувався. Господині накривали щедрий стіл, готували короваї, пироги, м'ясну закуску, рибні делікатеси. За давнім повір'ям, того, хто встигав скуштувати по шматочку від кожної страви, чекав вдалий рік і товстий гаманець. До речі, в цей день добре відкривати грошову удачу і купувати гаманці.

Щедрий стіл, ілюстрація Google Images

Ще одна прикмета для здоров'я і достатку - в цей день необхідно було купити хоч що-небудь. Якщо цього не зробити, то наступний рік обіцяв безгрошів'я і проблеми з роботою.

Слов'яни вірили в ще одну цікаву прикмету, пов'язану з грошима. Якщо на Третій Спас знайти два зрощених горіха, їх необхідно покласти в гаманець лівою рукою. Це принесе удачу в фінансах на рік вперед. Ритуали на привернення грошей і нових дорогих речей проводили і з горіховим деревом.

Горіхи, які зібрали і освятили в церкві на Горіховий Спас, мають цілющу силу. З гілок ліщини в цей день можна виготовити банний віник – він забезпечить силу і здоров'я.

ліщина Udec

На Третій Спас можна гадати по горіхах. Незаміжні дівчата можуть з'їсти перший зірваний горіх. Його смак скаже, яким буде наступний рік в плані романтичних відносин. Якщо горіх солодкий, це обіцяє велику любов, якщо недоспілий – важливу звістку, якщо гіркий – коханий буде зраджувати, якщо гнилий – попереду великі неприємності.

Я вітаю всіх зі Спасом і бажаю щастя і благополуччя!

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