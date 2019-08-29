Дзвін бив 40 хвилин: у мережі вказали на моторошну деталь трагедії Іловайська

У четвер, 29 серпня, в дзвін біля Зали Пам'яті загиблих захисників України били протягом 40 хвилин. Тільки за цей час встигли згадати всіх Героїв, загиблих під Іловайськом у 2014 році.

На цю трагічну деталь звернули увагу на сторінці "Військового телебачення України" у Facebook, зазначивши, що траурний дзвін пролунав 223 рази.

"Цього дня дзвін лунав 40 хвилин, диктор назвав 223 імені Героїв, які загинули 29 серпня, із них 147 військовослужбовців Збройних сил України", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня в Україні вперше відзначають День пам'яті захисників, які загинули за незалежність і цілісність країни. Ця дата була затверджена президентом Володимиром Зеленським.

Цього дня у 2014 році російські солдати влаштували масовий розстріл воїнів України, які відступали з Іловайська за попередньою домовленістю з офіцерами ЗС РФ нібито безпечним маршрутом. В Україні за цією подією міцно закріпилася назва "кривавий коридор".

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