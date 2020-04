Джоан Роулінг перемогла коронавірус вправами для дихання: з'явилося відео

Британська письменниця, автор саги "Гаррі Поттер" Джоан Роулінг зізналася, що перемогла коронавірус. За її словами, допомогли їй в цьому спеціальні дихальні вправи від лікаря Королівського госпіталю Сарфараза Мунші.

Відповідним відео вона поділилася на своїй сторінці у Twitter, зазначивши, що ознайомитися з ним їй порадив чоловік (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Будь ласка, подивіться це відео з Королівського госпіталю, щоб дізнатися, як полегшити респіраторні симптоми. Останні два тижні у мене були всі симптоми СOVID-19 (хоча не були перевірені). Я зробила це за порадою чоловіка-лікаря і повністю одужала. Техніка дуже допомогла", – пише Роулінг.

На відео медик Мунші пояснює, що при коронавірусі необхідно, щоб легені людини працювали якомога краще і постачали кисень організм.

Він стверджує, що єдиний шлях домогтися цього – спеціальна дихальна гімнастика. При цьому робити її необхідно з першого дня, щойно проявилися симптоми хвороби. Однак якщо людина почне виконувати вправи, будучи здоровою, то це також добре вплине на неї. Зокрема, Мунші радить такі маніпуляції.

1. Сядьте прямо. Зробіть глибокий вдих і затримайте дихання на п'ять секунд. Видихніть. Видих повинен займати приблизно стільки ж часу, скільки вдих. Повторіть п'ять разів.

На шостий раз глибоко вдихніть, затримайте дихання на п'ять секунд і тепер не просто видихніть, а видихаючи, сильно прокашляйтесь зі звуком "Кхааааа" в серветку або тканину. Таку комбінацію слід повторити двічі.

2. Лягайте на живіт, прибравши подушку, і десять хвилин лежіть і дихайте трохи глибше, ніж зазвичай. Повторювати це необхідно регулярно.

Також лікар радить менше лежати на спині, якщо є ознаки того, що людина захворіла. Адже в такому положенні чиниться тиск на легені, які не розкриваються повністю і починають гірше працювати.

