MBTI-психотип Джека Ма: "Изобретатель" из списка Forbes

"Если ваши решения будут отличаться от решений ваших сверстников, то и ваша жизнь будет отличаться в ту или иную сторону", – говорит основатель Alibaba Group Джек Ма. И его жизнь – жизнь самого состоятельного человека Китая и одного из самых богатых людей мира по версии Forbes – однозначно разительно отличается от того, как живет подавляющее большинство населения планеты. А произошло так именно благодаря решениям, которые принимал Джек, – оригинальным и смелым, как и свойственно людям с MBTI-психотипом ENTP, "Изобретатель".

"Изобретатели" – от природы очень инициативные люди. Они легко увлекаются новыми идеями и готовы рассмотреть любые новые возможности. ENTP в большей степени, чем другим психотипам, свойственно стремление к независимости. И их выбор профессии зачастую напрямую связан с желанием быть свободными и нежеланием подчиняться кому бы то ни было. Может быть, именно поэтому среди ENTP так много независимых предпринимателей – они просто хотят быть хозяевами самих себя. И Джек Ма, которого на основании прикладного психоанализа можно отнести к MBTI-психотипу ENTP, – наглядный тому пример.

Никогда не сдавайся

MBTI – это Myers-Briggs Type Indicator: классификация, включающая 16 психотипов, разработанная на основе теории личности психоаналитика Карла Густава Юнга, созданной им для объяснения нормальных различий здоровых людей. На протяжении последних 70 лет MBTI активно применяют в более чем 60 странах мира. Сегодня инструмент MBTI для эффективного построения своих команд используют более 70% компаний из списка Fortune 500.

По Юнгу, различия в поведении возникают из-за врожденных тенденций людей по-разному использовать свой мозг. Люди действуют, исходя из этих тенденций, поэтому у них развиваются разные модели поведения. Психотип – основа нашей психики. Это врожденные бессознательные установки личности – ядро, которое формируется до трех лет, на образование которого не влияют ни окружающая среда, ни воспитание, ни родители, ни генетика. Психотип – наша суть и основа с набором сильных и слабых, положительных и отрицательных качеств. Его можно сравнить со скелетом, а поведение – с одеждой, надеваемой в зависимости от настроения и обстоятельств.

Люди, принадлежащие к MBTI-психотипу "Изобретатель", отличаются бесконечным оптимизмом, и, кажется, ничто не может повергнуть их в депрессию или апатию. Они обладают удивительной способностью находить смысл и интерес в любой жизненной ситуации. "Что такое настоящий провал? Настоящий провал – это прекращение борьбы. Мне нравятся позитивные люди, которые никогда не сдаются", – говорит Джек Ма. И сам он – именно такой человек.

Джек Ма (настоящее имя – Ма Юнь) родился 55 лет назад в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян Китая в семье небогатых музыкантов. Он был очень любознательным ребенком. Еще в раннем возрасте решил изучать английский язык и для этого постоянно ездил на велосипеде в отель по соседству, где разговаривал с иностранцами. А чтобы совершенствовать разговорные навыки, вскоре стал бесплатном гидом по городу для туристов. Такая живость и коммуникабельность характерны для юных ENTP. Эти дети обычно очень активны. Они стараются обращать на себя внимание даже незнакомых людей и вдохновляются от общения с ними. Маленькие "Изобретатели" любят быть центром внимания. Им нравится вступать в разговоры с взрослыми, они легко первыми вступают в контакт и ведут себя очень активно и самоуверенно. Им нравится рассказывать другим интересные истории. Речь большинства "Изобретателей" отражает их яркое воображение и врожденную любовь к знанию, и они постоянно стремятся ее обогащать.

Но, несмотря на живой ум, Ма умудрился дважды провалить вступительные экзамены в колледж. Вообще, ENTP в школе учатся достаточно хорошо, особенно по предметам, требующим умения рассуждать, но сидеть и зубрить – вовсе не их приоритет. Они часто откладывают выполнение заданий до последней минуты, и обычно за счет своей энергичности успевают в последний момент сделать все необходимое. Но не всегда такой метод срабатывает.

В 1988 году Джек все-таки окончил Ханчжоуский педагогический университет как бакалавр гуманитарных наук по английскому языку. Он некоторое время преподавал английский, зарабатывая по $12–15 в месяц. Чтобы улучшить материальное положение, он долго пытался устроиться на работу куда угодно, но впоследствии отмечал, что не смог получить "даже должность помощника менеджера в ресторане быстрого питания".

Кто не рискует – тот не выигрывает

"Настоящие возможности лежат там, где их никто не видит. Если на совещании 90% присутствующих голосуют "за" то или иное предложение, я выбрасываю его в корзину. Причина проста: если все эти люди так явно видят эту возможность, то скорее всего над этим работает много других компаний, и нам не будет принадлежать лидерство в этом", – так звучит один из основополагающих тезисов бизнес-философии Джека Ма. И эти слова в полной мере отражают новаторский дух психотипа "Изобретатель".

В середине 1990-х Ма работал переводчиком, и однажды отправился в составе торговой делегации в Сиэтл. Там он – человек, тогда совершенно не знакомый с компьютерными технологиями, ­– впервые узнал, что такое Всемирная сеть и поисковые системы. Вернувшись домой, Ма обнаружил, что самый популярный тогда в мире поисковик Yahoo! не выдает релевантные результаты по Китаю. И решил открыть свою интернет-компанию по созданию веб-сайтов, которую назвал "Китайские желтые страницы". Это смелое и быстрое решение – вполне в духе "Изобретателей", которые ценят вдохновение превыше всего и стремятся воплощать свои оригинальные идеи в жизнь. Таким образом, они стараются сделать их более практичными и полезными для других людей.

При помощи жены и друга он собрал необходимый стартовый капитал в $2тыс. "В день, когда мы подключились к Интернету, я пригласил к себе друзей. Мы три часа ждали, пока загрузится полстраницы. В ожидании мы выпивали, смотрели телевизор, играли в карты. Но я был так горд. Я доказал, что Интернет существует", – вспоминал Ма.

Через три года выручка фирмы Джека составила 5 млн юаней (около $800 тыс.). Сам он с 1998 по 1999 год возглавлял Китайский международный центр электронной торговли. А затем – ушел с госслужбы и с 17 друзьями основал компанию Alibaba Group, задуманную как площадка для торгов малых и средних предприятий. Рискованно? ENTP не могут иначе. Представители этого психотипа любят идти на риск: если они выигрывают, то очень много, если проигрывают, то все. Они умеют, как проигрывать, так и выигрывать, но их жизнь, а заодно и жизнь их близких часто превращается в непрерывный бег с препятствиями по пересеченной местности, с постоянно сменяющими друг друга взлетами и падениями. Но в этот раз "Изобретателю" Джеку повезло.

Стартовый капитал Alibaba Group составил $60 тыс. Вскоре компания получила венчурные инвестиции в размере $25 млн, но оставалась убыточной. В чем была проблема? Alibaba Group работала преимущественно на внутренний рынок. Но когда компания создала систему, позволяющую экспортерам из Китая находить клиентов в США, дело пошло на лад. В 2002 году компания впервые вышла в плюс, а дальше –начала расти высокими темпами.

В 2018 году рыночная капитализация Alibaba Group превысила отметку $500 млрд. А личное состояние Джека Ма, который в 2013 году оставил пост президента компании, но остался председателем совета директоров, Forbes сейчас оценивает в более чем $42 млрд.

Главное – это свобода

"Изобретатели" обладают превосходными аналитическими и стратегическими способностями, но при этом зачастую страдают отсутствием дотошности и нередко удовлетворяются первой попавшейся интересной идеей или оригинальным методом, не удостоверившись, что именно они –самые оптимальные. Джеку Ма повезло – его оригинальная идея в совершенно незнакомой ему отрасли сработала. Но в дальнейшем он мудро стал развивать ее с привлечением настоящих профессионалов IT-отрасли. "Изобретатели" часто настаивают на том, чтобы все поступали именно так, как они хотят. Им часто приходят в голову хорошие идеи, и они стремятся убедить всех в том, что эти мысли — единственно верные. Но ENTP, который сумеют усмирить собственное эго и научиться прислушиваться к окружающим и учиться у них, от этого только выиграют. "Глава компании никогда не должен сравнивать свои технические навыки с умениями сотрудников. Технические навыки сотрудников всегда должны быть лучше, чем ваши. Иначе вы наняли не тех людей", – говорит мудрый ENTP Джек Ма.

Стиль жизни "Изобретателей" определяет стремление к постоянным крайностям, увлечение идеями и желание быть независимыми. В результате в их жизни почти никогда не бывает стабильности – это может касаться как финансовой стороны, так и личных взаимоотношений. Многие ENTP не единожды вступают в брак. Но тут Джек – исключение из правил. Избранницей Ма стала его однокурсница Чжан Ин, на которой он женился незадолго до окончания вуза. Она – самый верный друг Джека: Чжан Ин поддерживала мужа даже тогда, когда в успех его идей не верил больше никто. У пары двое детей. Семья ведет закрытый образ жизни и не кичится своим богатством.

В "Изобретателях" с рождения живет дух предпринимательства, который для них внутренне созвучен с идеей свободы. Они прекрасно умеют вести переговоры на любые темы, любят находить различные возможности заработать, и им нравится тратить деньги по своему желанию. ENTP стремятся найти ситуации, которые позволят им совместить их интересы с возможностью заработать – именно в таком сочетании. "Я всегда говорю себе, что мы рождены не для работы, а для того, чтобы наслаждаться жизнью, – подчеркивает Джек Ма. – Для того, чтобы делать жизнь других людей лучше, а не для того, чтобы проводить все время в работе. Если вы тратите все время на работу, рано или поздно вы пожалеете об этом".

Другие известные "Изобретатели"

Что значит ENTP? E – экстравертность, N – интуиция, Т – рациональность, P – спонтанность. К данному психотипу принадлежит около 5% населения Земли. Среди известных "Изобретателей" прошлого – ученый Томас Эдисон, писатель Марк Твен, философ Фридрих Ницше. Из наших современников – финансисты Джордж Сорос и Майкл Милкин, режиссер Вуди Аллен, экс-президент США Барак Обама.

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