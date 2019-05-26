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/Суспільство

"Дякую, балалайкіни!" У мережі висміяли показові фото Кримського моста

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У мережі знову з'явилися фото абсолютно порожнього Кримського моста, незаконно побудованого Росією через Керченську протоку.

Знімки опублікувала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%. (Щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

"Дякую вам, балалайкіни, що не приїхали взагалі і не спотворили мені відпочинок на любому моєму морі. Так і треба! Навіть не думайте їхати і зас*рати моє море і мої пляжі", – написала вона.

Новини
"Колони туристів": у мережу потрапило відео "скаженого трафіку" на Кримському мосту
Кримський міст

Кримський міст

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Кримський міст

Кримський міст

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Кримський міст

Кримський міст

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Кримський міст

Кримський міст

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

У зв'язку з постійними твердженнями окупантів про "наплив" туристів, користувачів повеселили правдиві кадри.

"І не соромно? Кожен раз олівцями замальовуєте безперервний потік автомобілів, літаків і пароплавів із туристами з усього світу, які прагнуть потрапити в цю Перлину серед всіх курортів світу", – зіронізував у коментарях один із кримчан.

"Дякую, балалайкіни!" У мережі висміяли показові фото Кримського моста

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кримський міст залишався порожнім навіть на травневі свята, що видно на опублікованих фото.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
КримКримський міст
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Так эта сучка украла эти фото из группы Керченский мост, опубликованные сегодня в 8-57 по Московскому времени. автор aleksandr_semenov77
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Калашников Сергей
Калашников Сергей
Жги, Роксолана! Я твоих ржачных публикаций жду!
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Георгійович Сергій
Георгійович Сергій
Ой да пусть едут,вытекающий из бочек иприт времёг ВОВ и спущеная в лечебное море лечебная канализация благотворно влияет на моск рашистов.
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