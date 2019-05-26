"Дякую, балалайкіни!" У мережі висміяли показові фото Кримського моста

У мережі знову з'явилися фото абсолютно порожнього Кримського моста, незаконно побудованого Росією через Керченську протоку.
Знімки опублікувала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%. (Щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).
"Дякую вам, балалайкіни, що не приїхали взагалі і не спотворили мені відпочинок на любому моєму морі. Так і треба! Навіть не думайте їхати і зас*рати моє море і мої пляжі", – написала вона.
Кримський міст
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Кримський міст
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Кримський міст
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Кримський міст
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
У зв'язку з постійними твердженнями окупантів про "наплив" туристів, користувачів повеселили правдиві кадри.
"І не соромно? Кожен раз олівцями замальовуєте безперервний потік автомобілів, літаків і пароплавів із туристами з усього світу, які прагнуть потрапити в цю Перлину серед всіх курортів світу", – зіронізував у коментарях один із кримчан.
Скріншот
Дякую вам, балалайкіні, что НЕ Приїхали Взагалі и не спотворілі мені відпочинок на будь-якому моєму морі!- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 26 травня 2019 р
Так і треба! Даже не думайте іхаті и засіраті моє море і мої пляжі! pic.twitter.com/MLTCw4bNUJ
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кримський міст залишався порожнім навіть на травневі свята, що видно на опублікованих фото.
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