"Двоє в морі, не рахуючи собаки": в Криму показали мертвий "високий сезон"

У анексованому Криму в самий розпал туристичного сезону фактично немає відпочиваючих.

Відповідні фото різних куточків українського півострова виклали в Twitter RoksolanaToday & Крим25%.

"Двоє в морі, не рахуючи собаки", - підписані відповідні кадри пустельного Щолкіно.

Така ж ситуація з Гурзуфі, Поповці, Мисовом.

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Поповка, Мірній вчора

У суботу, 20 ЛИПНЯ pic.twitter.com/UhFKb0YKWN - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 21, 2019

Гурзуф

ранок високого липня pic.twitter.com/QABu6FFgpZ - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 20, 2019

Двоє в море, не рахуючи собаки ...

Щолкіно pic.twitter.com/6JdisrWb6g - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 20, 2019

Мисове, Татарка

вже і медуз немає ... pic.twitter.com/gqdpnYfKJy - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 20, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, український співак засвітився за розкішним відпочинком в окупованому Криму.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!