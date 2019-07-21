"Двоє в морі, не рахуючи собаки": в Криму показали мертвий "високий сезон"

У анексованому Криму в самий розпал туристичного сезону фактично немає відпочиваючих.
Відповідні фото різних куточків українського півострова виклали в Twitter RoksolanaToday & Крим25%.
"Двоє в морі, не рахуючи собаки", - підписані відповідні кадри пустельного Щолкіно.
Така ж ситуація з Гурзуфі, Поповці, Мисовом.
Twitter RoksolanaToday & Крим25%
Twitter RoksolanaToday & Крим25%
Twitter RoksolanaToday & Крим25%
Twitter RoksolanaToday & Крим25%
Twitter RoksolanaToday & Крим25%
Twitter RoksolanaToday & Крим25%
Twitter RoksolanaToday & Крим25%
Поповка, Мірній вчора- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 21, 2019
У суботу, 20 ЛИПНЯ pic.twitter.com/UhFKb0YKWN
Гурзуф- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 20, 2019
ранок високого липня pic.twitter.com/QABu6FFgpZ
Двоє в море, не рахуючи собаки ...- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 20, 2019
Щолкіно pic.twitter.com/6JdisrWb6g
Мисове, Татарка- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 20, 2019
вже і медуз немає ... pic.twitter.com/gqdpnYfKJy
Як повідомляв OBOZREVATEL, український співак засвітився за розкішним відпочинком в окупованому Криму.
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