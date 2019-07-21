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"Двоє в морі, не рахуючи собаки": в Криму показали мертвий "високий сезон"

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У анексованому Криму в самий розпал туристичного сезону фактично немає відпочиваючих.

Відповідні фото різних куточків українського півострова виклали в Twitter RoksolanaToday & Крим25%.

"Двоє в морі, не рахуючи собаки", - підписані відповідні кадри пустельного Щолкіно.

Така ж ситуація з Гурзуфі, Поповці, Мисовом.

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"Двоє в морі, не рахуючи собаки": в Криму показали мертвий "високий сезон"

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

"Двоє в морі, не рахуючи собаки": в Криму показали мертвий "високий сезон"

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

"Двоє в морі, не рахуючи собаки": в Криму показали мертвий "високий сезон"

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

"Двоє в морі, не рахуючи собаки": в Криму показали мертвий "високий сезон"

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

"Двоє в морі, не рахуючи собаки": в Криму показали мертвий "високий сезон"

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

"Двоє в морі, не рахуючи собаки": в Криму показали мертвий "високий сезон"

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

"Двоє в морі, не рахуючи собаки": в Криму показали мертвий "високий сезон"

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Як повідомляв OBOZREVATEL, український співак засвітився за розкішним відпочинком в окупованому Криму.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Цэпэрэмога!!! И здобуття!!!
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А какая водичка...УУУу..это вам не болото у Одессы)))
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Пигин Макс
Пигин Макс
То, что думаем мы, россияне, по поводу роксонаны, все знают. Мне очень интересны мысли вышиватников. Реально, что они думают по этому поводу?
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