Два табори патріотів: у суперечці про парад Незалежності знайшли момент примирення

Незважаючи на суперечки про необхідність військового параду в День Незалежності України в Києві, обидві сторони українського суспільства є патріотами своєї країни.

Адже одні сприймають подію як привід для гордості своїми захисниками, а інші переживають через продовження війни на Донбасі й тому не вважають за потрібне проведення в цей період подібних заходів. Таку думку озвучив український журналіст Павло Казарін на своїй сторінці у Facebook.

"Суперечки про парад до Дня Незалежності - вони ж не про парад. Це суперечки про країну. Якщо залишити за дужками тих, для кого 24 серпня лише додатковий вихідний із перекритими дорогами, то тих, хто залишилися, можна умовно розділити на дві групи. Тих, хто вважає, що час зараз працює проти країни, і тих, хто вважає, що він працює на неї", - пише він.Із

Із точки зору перших, за його словами, Україна програє, території окуповані, агресор не переможений. До того ж їх турбує той факт, що країна не перетворилася ні на Польщу, ні на Сингапур, "мажори" не зникли, суди не змінилися, а в країні продовжує процвітати корупція та беззаконня.

Що стосується оптимістично налаштованих громадян, то для них головним є той факт, що Україна вистояла, плани Москви щодо розвалу країни не спрацювали, окуповані території на сході локалізовані в рамках декількох районів, а армія перестала бути фіктивною. Крім того, парад, підкреслює Казарін, його прихильники сприймають і як нагоду для "демонстрації прапора".

"Із точки зору перших, про незалежність країни говорити рано, а тому пишне святкування виглядає надмірним. Із точки зору других, сам факт існування країни після чотирьох років гібридної війни - цілком достатня умова, щоб проводити військовий парад. Класифікація не вичерпна. Аргументів за і проти можна знайти ще багато. Але важливіше інше. Обидва описаних табори цілком патріотично налаштовані. А тому ставлення до параду саме по собі навряд чи може служити критерієм "проукраїнськості", - переконаний журналіст.

Разом з тим, він звернув увагу і на такий важливий момент, як те, що українці дуже часто потрапляють у пастку узагальнень. Йдеться про ототожнення держави з конкретними політичними діячами. За словами Казаріна, ті, хто незадоволений владою, проектують свою незгоду на інститути як такі, в тому числі й на парад, зводячи його лише до передвиборного заходу за державний рахунок. Ті ж, хто підтримує нинішню владу України, діють навпаки: вони сприймають те, що відбувається, через призму власних симпатій, зрівнюючи опонентів влади з противниками існування держави як такої.

"Напевно, це закономірно. Зрештою, в нашій країні доволі молода політична нація. Яка продовжує домовлятися щодо самої себе. У цьому процесі важливо пам'ятати лише про те, що внутрішні окопи не повинні бути глибше зовнішніх. Що до мене, то я бачив, як по вулицях мого міста їздить чужа бронетехніка. Відтоді не маю нічого проти, щоб їздила своя", - красномовно підсумував Казарін, батьківщиною якого є тимчасово окупований Крим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, координатор "Інформаційного опору", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук вважає, що військовий парад до Дня Незалежності України в нинішній час необхідний, оскільки є чітким сигналом Росії, а також проросійському населенню країни. За його словами, захід також потрібен для підтримки високого морального духу населення.