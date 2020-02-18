"Дуже слабке застереження Кремля": у Росії прокоментували атаку Путіна на Донбасі

Нинішнє військове загострення на Донбасі з боку Росії – це лише слабке попередження Кремля, адресоване президенту України Володимиру Зеленському.

Про це OBOZREVATEL сказав російський політолог Валерій Соловей, коментуючи бої 18 лютого в районі села Золоте. За його словами, у такий спосіб президент Росії Володимир Путін змушує Зеленського закінчити війну на Донбасі на його умовах.

"Ці бої – дуже слабке застереження про те, що може трапитися (і не тільки на Донбасі, а й за його межами), якщо Зеленський не погодиться на умови Путіна. Поки ж і немає ніякого наступу, тільки потужний артилерійський обстріл", – підкреслив політолог.

Війна на Донбасі

Нагадаємо, що в інтерв'ю OBOZREVATEL, яке вийшло 1 лютого, Соловей спрогнозував активізацію воєнних дій на Донбасі, якщо Зеленський не погодиться на умови Кремля щодо повернення окупованого регіону в Україну та частини виконання Мінських угод. Це проведення місцевих виборів і надання Донбасу особливого статусу.

"Щойно в Кремлі перейдуть від переконання до примусу... Російські армійці впевнені, що з військової точки зору проблема України може бути вирішена дуже швидко, а потенційні втрати оцінюються як прийнятні й навіть незначні. З огляду на поведінку Меркель і Макрона, вони перебувають на стороні Росії та фактично примушують Україну до виконання Мінських угод. Трамп теж навряд чи втрутиться. У Кремлі впевнені, що склалася унікально сприятлива зовнішньополітична ситуація", – підкреслив він.

За два тижні, 14 лютого, Валерій Соловей на своєму Facebook написав, що для примусу Києва до виконання "мінських угод" усе готове.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ООС, під час запеклих боїв на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще четверо поранені. Бійці ЗСУ відповідають на вогонь противника з усього наявного піхотного і артилерійського озброєння по цьому напрямку.

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