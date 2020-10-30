Європу атакував новий іспанський коронавірус-мутант: чим небезпечний і як діє

Учені попередили про швидке поширення в країнах Європи нового різновиду коронавірусу, так званого "іспанського мутанта". Він з'явився ще в червні в Іспанії, і незабаром поширився у цій країні. А тепер вийшов і за її межі.

Учені зі Швейцарії та Іспанії попереджають, що цей вірус має властивість дуже швидко передаватися від людини до людини.

Чи стане він причиною другої хвилі коронавірусної інфекції і чи вплине на створення вакцини, OBOZREVATEL розпитав в українських учених.

Про "іспанський мутант" стало відомо з наукової статті групи швейцарських й іспанських вчених, яку вони розмістили на платформі Medrxiv для обговорення.

У ній експерти заявляють, що мутуючий коронавірус із назвою 20A.EU1 небезпечний тим, що може чинити опір імунітету людини. Він характеризується мутаціями, які модифікують амінокислоти в білках шипа, нуклеокапсида (геном вірусу, укладений у білкову оболонку – капсид. – Ред.) вірусу. Тому вивчення цього різновиду коронавірусу дуже важливе з точки зору створення вакцин і ліків.

У статті наголошується, що вже відомо багато мутантів коронавірусу, однак вони не настільки швидко поширюються серед людей, як 20A.EU1. Вчені припускають, що цей варіант виник саме в Іспанії влітку. Він дуже швидко поширився серед сільськогосподарських робітників на північному сході країни. А потім проникав в організми іспанців і тепер у 80% випадків захворювання на коронавірус джерелом є 20A.EU1.

Також "іспанський мутант" вийшов за межі країни після ослаблення карантину на кордонах. Його дуже активно розносили по Європі туристи, які побували в Іспанії. Вчені відзначають, що цей варіант вірусу швидко поширювався по Європі з 20 липня і тепер його можна виявити в 12 країнах. Він є у Великобританії, Ірландії, Швейцарії, Нідерландах. Також його знайшли у Франції, Бельгії, Німеччини, Італії, Латвії, Норвегії та Швеції. Окрім того, він був переданий у Гонконг і Нову Зеландію.

Також дослідники зазначають, що це не єдиний мутант, який зараз гуляє по Європі. Наприклад, у Франції та Бельгії переважають й інші варіанти.

Українські вчені говорять, що "іспанський мутант" навряд чи зможе якось серйозно вплинути на перебіг хвороби та її агресію.

Професорка, заввідділенням вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського НАН України Алла Мироненко вважає, що якщо новий різновид цього вірусу зуміли ідентифікувати, то він не настільки страшний.

"Зараз у світовій базі знаходиться 147 тисяч варіантів коронавірусу, з них виділено 6 генетичних груп. Одні варіанти розходяться Європою, інші в Азії, треті в Австралії. Але є і такі, чиє місце поширення не вдалося визначити, вони не класифіковані. Але якщо вони виявляються, значить великої небезпеки не представляють", – пояснює Мироненко.

Професорка епідеміологиня Світлана Доан зазначає, що всі віруси мутують. "Наявність мутації ще не означає, що властивості вірусу погіршуються і він стає агресивнішим. Але не кожна мутація йде йому на користь. Він може навіть ослабнути. На сьогодні проведені аналізи у всьому світі показують, що, хоча коронавірус і мутує, але це не спричинює те, що наші антитіла не можуть із ним боротися", – запевняє Доан.

Учена зазначає, що навіть думка про те, що в Італії поширювався якийсь особливо агресивний вид вірусу, не знайшла свого підтвердження.

"Один важливий нюанс. Як буде протікати інфекційний процес в організмі, які будуть прояви, залежить не тільки від різновиду вірусу, але й від організму, в який він потрапляє. Тут важливо поєднання біологічних властивостей організму та вірусу. Якщо людина переохолоджена, отримала високу інфікуючу дозу, то збіг таких несприятливих обставин може призвести до збільшення патогенності. А якщо в якійсь групі людей багато хто вже перехворів і вірус потрапляє в цей імунний організм, то його агресивність падає", – говорить Доан.

Що стосується питання – чи ПЛР-тест розпізнає мутанта, то Доан вважає, що багато чого залежить від того, в якій частині вірусу сталася мутація. "Для ПЛР-тесту обрані найбільш стабільні ділянки, які не можуть залежати від мутацій. Як правило, для діагностики вибирають найбільш консервативні елементи у кожного збудника. Тому, на мою думку, новий варіант вірусу не може вплинути на виявлення його під час ПЛР-тестування", – підкреслює вчена.

Чи зможе "іспанський мутант" вплинути на створення вакцини? Доан зазначає, що вже доведено, що коронавірус не такий мінливий, як вірус грипу. Тому не можна говорити про неефективність препарату, що ще створюється, в цьому сезоні чи в наступному.