Думали, що грип: на Тернопільщині коронавірусом масово заразилися медики

У Монастириському районі Тернопільскої області знову зросла кількість хворих на коронавірус. Зокрема, у регіоні зафіксовано вже 35 інфікованих, і 18 із них – це медичні працівники.

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Про це в ефірі ТСН розповів голова Монастирської районної ради Володимир Данилюк (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У нас в районі є два вогнища. Відслідковуємо всі контакти", – сказав чиновник, зізнаючись, що вони від початку обрали неправильну стратегію з виявлення хворих.

"Був введений неправильний алгоритм на початку: якщо у пацієнтів із симптомами є грип групи А чи Б, ми виключали наявність коронавірус. Так трапилося, що у працівника нашої лікарні був грип групи А і COVID-19. Ми ніби виключили хворобу, тож її (лікарку. – Ред.) всі відвідували. Тому така сумна картина", – каже Данилюк.

Зокрема, тепер у районі перевіряють медиків, які могли контактувати з хворими. За словами голови РДА , із усіх 176 перевірених – 153 лікарі. Всі хворі нині перебувають на самоізоляції.

Водночас, переконує чиновник, ситуацію вдається брати під контроль. Так, на базі лікарні розвернули госпіталь, який забезпечили наявністю необхідного додаткового медобладнання, а медиків – засобами захисту.

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