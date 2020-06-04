Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) ініціювала зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Духовенство має намір обговорити з главою держави питання формування сімейної політики, протидії домашньому насильству та комерційного сурогатного материнства, повідомляється на сайті ВРЦіРО.

Духовенство захотіло зустрітися з Володимиром Зеленським vrciro.org.ua

Рада пропонує мінімізувати аборти в країні, а також більще популяризувати усиновлення серед українців, щоб ліквідувати інтернати.

"Необхідно спрямувати значні зусилля держави і громадянського суспільства на підтримку сімей, материнства і батьківства, на впровадження в навчальний процес програм з підготовки до сімейного життя, створення належних соціальних і інших умов для мінімізації абортів, на ліквідацію системи утримання та виховання дітей в інтернатних установах і популяризувати усиновлення серед громадян України", – підкреслив у раді.

Також представники церков і релігійних організацій наголосили, що випадки домашнього насильства почастішали в умовах карантину. Замість Стамбульської конвенції вони пропонують розвивати національне законодавство, пішовши по шляху інших європейських країн: Великобританії, Ліхтенштейну, Латвії, Литви, Словаччини, Чехії, Угорщини, Болгарії, Молдови, Вірменії.

Крім того, рада має намір підняти питання про комерційне сурогатне материнство, згадавши про десятки немовлят в київському готелі. З цього питання духовенство підтримало позицію дитячого омбудсмена Миколи Кулеби про ризик для дітей, народжених у такий спосіб.

"І Конституція України, і Сімейний кодекс України визнають сім'єю, створену на підставі шлюбу, тільки союз чоловіка і жінки, підкреслюючи тим самим пріоритетність і природність такої форми сімейного виховання дитини", – додали в раді.

Представники церков і релігійних організацій наголосили, що ці питання потребують нагального вирішення та діалогу між керівництвом держави та релігійною спільнотою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з членами ВРЦіРО, на якій сторони обговорили пом'якшення карантину.

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