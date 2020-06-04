Головна Новини
5 червня • оновлено в 01:30
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Духовенство захотіло зустрітися із Зеленським, щоб обговорити аборти та сурогатне материнство

814
Читати матеріал російською

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) ініціювала зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Духовенство має намір обговорити з главою держави питання формування сімейної політики, протидії домашньому насильству та комерційного сурогатного материнства, повідомляється на сайті ВРЦіРО.

Духовенство захотіло зустрітися з Володимиром Зеленським

Духовенство захотіло зустрітися з Володимиром Зеленським

vrciro.org.ua

Рада пропонує мінімізувати аборти в країні, а також більще популяризувати усиновлення серед українців, щоб ліквідувати інтернати.

"Необхідно спрямувати значні зусилля держави і громадянського суспільства на підтримку сімей, материнства і батьківства, на впровадження в навчальний процес програм з підготовки до сімейного життя, створення належних соціальних і інших умов для мінімізації абортів, на ліквідацію системи утримання та виховання дітей в інтернатних установах і популяризувати усиновлення серед громадян України", – підкреслив у раді.

Також представники церков і релігійних організацій наголосили, що випадки домашнього насильства почастішали в умовах карантину. Замість Стамбульської конвенції вони пропонують розвивати національне законодавство, пішовши по шляху інших європейських країн: Великобританії, Ліхтенштейну, Латвії, Литви, Словаччини, Чехії, Угорщини, Болгарії, Молдови, Вірменії.

Крім того, рада має намір підняти питання про комерційне сурогатне материнство, згадавши про десятки немовлят в київському готелі. З цього питання духовенство підтримало позицію дитячого омбудсмена Миколи Кулеби про ризик для дітей, народжених у такий спосіб.

"І Конституція України, і Сімейний кодекс України визнають сім'єю, створену на підставі шлюбу, тільки союз чоловіка і жінки, підкреслюючи тим самим пріоритетність і природність такої форми сімейного виховання дитини", – додали в раді.

Представники церков і релігійних організацій наголосили, що ці питання потребують нагального вирішення та діалогу між керівництвом держави та релігійною спільнотою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з членами ВРЦіРО, на якій сторони обговорили пом'якшення карантину.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Батьки і діти" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Батьки і діти
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
мусульмани церква Офіс президента домашнє насильство
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 25 411.

    Вилікувалися: 11 042. Померли: 747.

  • У світі захворіли понад 6,6 млн осіб, загинули – 390 тисяч.

  • Коронавірус за добу вбив рекордну кількість пацієнтів в Бразилії.

  • Конституційний суд зобов'язали перевірити законність карантину в Україні.

  • Білл Гейтс відповів на теорії змови про "чіпування" за допомогою вакцини від COVID-19: "це плітки і антинаукові вислови".

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги