"Не топ-модель": Дубілет поділився подробицями особистого життя

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що у нього не вистачає часу на особисте життя.

Про це чиновник розповів в інтерв'ю "24 каналу". Він зізнався, що його серце вільне.

"Але зараз у мене немає часу на стосунки й особисте життя", – додав він. На питання про те, які жінки йому подобаються, він відповів:

"Це багатофакторна математична модель, а не топ-модель (сміється). Дивіться, це інтелект, це краса, це почуття гумору, тобто достатньо стандартні речі".

Нагадаємо, Дубілет був одружений. У липні 2019 року він і його дружина Катерина Кузьменко оголосили про розлучення.

Дмитро Дубілет facebook.com/dubilet

Як писав OBOZREVATEL, раніше Дмитро Дубілет оголосив про чергову хвилю звільнень держчиновників. Цього разу скоротять 1770 посад у Державній службі статистики.

Міністр також запропонував замінити захищені телефонні лінії спецзв'язку, якими користується уряд, додатком для смартфонів.

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