Дружина Порошенка передала київській лікарні відновлені апарати ШВЛ. Фото

Дружина п’ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Марина передала Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги перші два апарати штучної вентиляції легень, які вже працюють у відділенні інтенсивної терапії.

Про це сказано на сайті пресслужби партії "ЄС". Решту апаратів передадуть в лікарню впродовж тижня.

"Зважаючи на ту ситуацію, яка виникла в Україні і по всьому світу із поширенням коронавірусу, до нас звернувся головний лікар Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги з проханням відновити ті апарати штучної вентиляції легень, які у них були, але вони не працювали ", – розповіла Порошенко.

eurosolidarity.org

Вона повідомила, що Фонд Порошенка оплатив відновлення десятьох апаратів штучної вентиляції легень.

Також Порошенко пояснила, що особливість коронавірусу COVID-19 у тому, що він дуже швидко вражає легені, людина отримує легеневу недостатність. І без того, щоб підключити її до апарату штучної вентиляції легень, допомогти такому пацієнту неможливо.

eurosolidarity.org

"Розуміючи таку ситуацію і виклики, які зараз стоять і перед суспільством, і перед країною, ми маємо об’єднати всі свої зусилля – і свідомі громадяни, і професійні лікарі, і відповідальний бізнес, благодійні фонди – для того, щоб всім разом вирішити ситуацію, яка зараз склалася у світі і в Україні", – підкреслила вона.

Порошенко також розповіла, що Фонд займався питанням щодо купівлі нових апаратів, але на сьогоднішній день на українському ринку їх немає, а замовлення і поставка в Україну потребує не менше одного-двох місяців.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

"А ці апарати вже можуть допомагати людям. Вони вже будуть працювати кожного дня і допоможуть врятувати не одне життя", – наголосила вона.

У свою чергу, директор комунального підприємства "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" Олександр Ткаченко подякував Фонду Порошенка за своєчасно надану лікарні допомогу.

"Мова йде не тільки про захворювання на коронавірус. У нас у лікарні щоденно знаходиться не менше 20 хворих на штучній вентиляції легень. Це різні захворювання. І незалежно від того, чи буде коронавірус і коли закінчиться епідемія, апарати залишаться і будуть рятувати життя хворих", – наголосив він.

eurosolidarity.org

За його словами, йдеться про пацієнтів з вкрай тяжкими травмами, інсультами, політравмами тощо.

"Це швидке і правильне рішення по відновленню, і тепер ми маємо фактично нові апарати. Причому апарати високого класу, які допомагають реаніматологам в повсякденному наданні допомоги", – підкреслив директор лікарні.

Завідуючий відділенням інтенсивної терапії Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Ігор Малиш також подякував Фонду Порошенка за допомогу.

"Ми дуже вдячні за ту допомогу, яку ми сьогодні отримали. Десять апаратів штучної вентиляції легень вичерпали свій ресурс і по часу використання, і по роботі. Вони потребували капітального ремонту. Але це дуже високовартісно, і в лікарні не було такої можливості. А зараз ми отримуємо практично нові апарати – на них замінені турбіни, всі датчики і все, що було потрібно", – сказав він.

eurosolidarity.org

"Фактично ми зараз отримуємо десять нових апаратів. Це дуже-дуже важливо. І ми висловлюємо слова щирої подяки за таку допомогу", – додав завідуючий відділенням.

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