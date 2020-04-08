Головна Новини
8 квітня • оновлено в 22:02
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Другий випадок на Київщині: жінка з COVID-19 із Бучі народила здорову дитину

3.4т
Читати матеріал російською

Жінка з Бучі (Київська область), у якої підтвердили коронавірус, народила здорову дитину в лікарні міста Біла Церква.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУСУ

Про це на свій сторінці у Facebook написав мер Бучі Анатолій Федорук. За його словами, на світ з'явився хлопчик завважки 3 кілограми.

Вагітна

Вагітна

"Життя триває! Отримав гарну новину від свого колеги з міста Біла Церква. Наша жителька, у якої був підтверджений коронавірус, 7 квітня народила здорового хлопчика вагою 3 кг. Бажаю малюкові міцного здоров'я, а мамі – якнайшвидшого одужання! Громада міста чекає вашого повернення!" – зазначив міський голова.

Другий випадок на Київщині: жінка з COVID-19 народила здорову дитину

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Sacchetti Sarah
Sacchetti Sarah
поздравляю
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги