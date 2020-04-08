Другий випадок на Київщині: жінка з COVID-19 із Бучі народила здорову дитину

Жінка з Бучі (Київська область), у якої підтвердили коронавірус, народила здорову дитину в лікарні міста Біла Церква.

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Про це на свій сторінці у Facebook написав мер Бучі Анатолій Федорук. За його словами, на світ з'явився хлопчик завважки 3 кілограми.

Вагітна

"Життя триває! Отримав гарну новину від свого колеги з міста Біла Церква. Наша жителька, у якої був підтверджений коронавірус, 7 квітня народила здорового хлопчика вагою 3 кг. Бажаю малюкові міцного здоров'я, а мамі – якнайшвидшого одужання! Громада міста чекає вашого повернення!" – зазначив міський голова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 березня вагітна жінка з Ірпеня, яку госпіталізували з коронавірусом, також народила здорову дитину в лікарні Білої Церкви.

На другу добу після пологів хлопчика передали родичам, а мама залишилася в боксі інфекційної лікарні.

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