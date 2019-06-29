"Другий Ватикан": в Україні розкусили план РПЦ на Томос

Російська православна церква хоче стати "другим Ватиканом" і глобальним релігійно-політичним центром, через що намагається підірвати авторитет Томосу про автокефалію ПЦУ.
Таку заяву на сторінці у Facebook зробив архієпископ Православної церкви України Євстратій Зоря. Він зазначив, що мета Москви – закріпити за РПЦ роль лідера, – "залишилася незмінною ще зі сталінського часу".
Архієпископ додав, що церква в Росії функціонує "з опорою на путінську машину пропаганди та підкупу".
Патріарх РПЦ Кирило і глава Росії Володимир Путін
"Перед Критським Собором в Москви з'явився план – зібрати свій власний "собор". І на ньому представити Церкви не делегаціями, а ієрархами. Тому ряд Церков на московський "собор" явно не поїде – але поїдуть "заохочувані" МП ієрархи. І це дасть привід говорити про власний "собор" як "всеправославний". І на протести Константинополя заявити, що "наш собор не гірше вашого, але а нас ієрархів було в кілька разів більше, тому наш – правильний і поважний", – написав Зоря.
На його думку, такий план РФ зрозуміли на Фанарі, що і стало остаточним аргументом на користь Томосу для української церкви.
"Тому що попередня тактика дипломатії і поступок щодо Москви не спрацювала, а чекати, поки МП "задушить Константинополь у братських обіймах" – там навряд чи збиралися", – впевнений церковник.
Як додав він, РПЦ за всяку ціну хоче нівелювати і сам Томос, і, головне, – право Вселенського Патріарха його надавати.
"Усе це приховано в красиву обгортку ідеї "необхідності всеправославної згоди" на нову автокефалію", – пояснив священик ПЦУ.
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в РПЦ розгорівся скандал через митрополита Білгородського Іонанна, який заявив, що мільйони солдатів загинули на початку Другої світової війни, оскільки були безбожниками.
Раніше в мережі підняли на сміх патріарха Кирила, який запевнив, що Російська православна церква будує по три храми на добу.
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