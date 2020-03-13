МВС готове провести другу евакуацію українців з міста Ухань (Китай), яке стало епіцентром спалаху коронавірусу COVID-2019.

"Я переконаний, що Нові Санжари не повторяться. Та ганебна ситуація більше не повториться", – заявив радник глави МВС Зорян Шкіряк в ефірі ObozTV.

"У будь-якому випадку, я можу гарантувати, що підрозділи МВС спрацюють відповідно до покладених на них обов'язків", – запевнив він.

За словами Шкіряка, поки ще не визначено місце обсервації, куди можуть привезти нових евакуйованих.

"Але хочу, щоб люди пам'ятали: всі ми громадяни України, а обов'язок держави – захищати кожного громадянина, незалежно від його національності, расової приналежності чи соціального статусу", – наголосив він.

У жодній іншій країні евакуйованих з Китаю не зустрічали так агресивно, як в Україні bykvu.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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