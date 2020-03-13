МВС готове провести другу евакуацію українців з міста Ухань (Китай), яке стало епіцентром спалаху коронавірусу COVID-2019.
"Я переконаний, що Нові Санжари не повторяться. Та ганебна ситуація більше не повториться", – заявив радник глави МВС Зорян Шкіряк в ефірі ObozTV.
"У будь-якому випадку, я можу гарантувати, що підрозділи МВС спрацюють відповідно до покладених на них обов'язків", – запевнив він.
За словами Шкіряка, поки ще не визначено місце обсервації, куди можуть привезти нових евакуйованих.
"Але хочу, щоб люди пам'ятали: всі ми громадяни України, а обов'язок держави – захищати кожного громадянина, незалежно від його національності, расової приналежності чи соціального статусу", – наголосив він.
У жодній іншій країні евакуйованих з Китаю не зустрічали так агресивно, як в Україні
bykvu.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ почав підготовку другої евакуації з Уханя. За його даними, наразі там перебувають 41 українців, 10 з них виявили бажання повернутися на Батьківщину.
20 лютого Україна вже проводила евакуацію своїх громадян з Китаю. У жодній іншій країні співвітчизників не зустрічали так агресивно, як в Україні.
Евакуйованих направили на 14-денну обсервацію (ізоляцію з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів) в Нові Санжари Полтавської області. Однак місцеві мешканці заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували безлади і навіть закидали автобус камінням.
Обсервація в Нових Санжарах закінчилася 5 березня, у жодного з евакуйованих не було виявлено ознак інфекції.
Втім, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження на коронавірус – захворювання виявили в Чернівцях.
11 березня Кабінет міністрів України запровадив карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією COVID-2019.
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