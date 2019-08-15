"Досить пару влучень": ЗСУ рознесли "будиночки Зеленського" для фронту

Воїни ЗСУ, які несуть службу в зоні бойових дій на Донбасі, протестували модульні будиночки, які нещодавно презентували в Міноборони президенту Володимиру Зеленському. Захисники зазначили, що вони непридатні для використання на фронті.

Як пише "Армія Inform", бійці визнали, що вони більш комфортні, ніж бліндажі, проте небезпечні, адже не мають броньованого захисту. Тобто, в разі влучання ворожого снаряду модулі будуть знищені разом з людьми всередині.

Модулі для бійців ЗСУ виявилися небезпечними для життя "Армія Inform"

"Ось дивіться, привезли нам ці будиночки ще з самого ранку. Приїхав величезний трейлер, кран зі стрілою, бульдозер, екскаватор. Роботи з установки закінчили тільки під вечір. Гуркіт стояв хороший весь день. Аж м*скалі вилізли дивитися, що це у нас відбувається. Добре, що у нас перемир'я зараз. А якби ні? Від наших позицій до ворожих від 400 до 1200 метрів. Із СПГ дістають, із ДШК дістають, навіть з ПКМу дістають. Як думаєте, дав би ворог нам їх встановити? Може і дав би, щоб потім вночі всіх накрити. Вони бачили, де працювала техніка. На передовій приховано зробити всі роботи просто неможливо", – розповідає один з командирів рот.

Військовий додав, що кілька місяців тому саме по цих позиціях бив ворог. За півгодини прилетіло 32 міни, і людей врятувало тільки міцне перекриття бліндажів.

"Для цього будиночка багато не треба. Досить кілька влучань. Висновок – робота даремна і витрачені кошти. Головне завдання командирів – зберегти життя особового складу. Тому вкопуємося якомога глибше. Будиночок теж закопали. Завдяки відсутності санвузла та комунікацій, вдалося опустити його глибоко під землю. Зробили перекриття з потужних колод в три накати, все як годиться", – додав командир роти.

До внутрішнього оснащення модуля у бійців є мінімальні зауваження. Однак вони не розуміють, навіщо потрібні пластикові вікна під землею, і незадоволені відсутністю запасного виходу.

Житлові модулі для захисників України "Армія Inform"

Що стосується другої модифікації будиночка – на чотири спальні місця зі зручностями всередині – то бійці, які тестують його на сусідніх позиціях, обурилися його величезною ціною: близько 500 тис. гривень. Крім того, оснащення комунікаціями не дозволяє закопати модуль. А його використання на поверхні вкрай небезпечно.

"Влучання снаряду – і будиночка просто не стане. Думаю, ставити їх треба подалі від передової, де ризики прильотів мінімальні. Якщо почнеться артобстріл, сюди ніхто не побіжить ховатися. Одне влучання – і його просто не стане. Краще в бліндаж", – говорять бійці.

Бійцям доводиться закопувати модулі глибоко в землю через їх небезпечність "Армія Inform"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня президент України Володимир Зеленський оглянув позиції українських військових біля Станиці Луганської та Щастя. Глава країни розпитав бійців про їх побутові умови: попросив посидіти на ліжку одного з військових, пострибавши на матраці, поцікавився, де вони приймають душ і чи є там гаряча вода.

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