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"Досить копіювати Путіна!" Зеленського рознесли в мережі за особисте фото

1.8т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський опублікував фотографію свого ранкового тренування у спортзалі, чим викликав хвилю обурення в соцмережі.

Допис був оприлюднений на офіційній сторінці у Facebook приблизно о 9-й ранку 1 серпня. На знімку Володимир Олександрович робить вправу "випад".

"Політика політикою, а спорт ніхто не відміняв! Добрий ранок!" – підписав фото Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Facebook Володимир Зеленський

У коментарях під публікацією українці критично висловилися про допис президента.

"За добу 14 обстрілів. Президент то на пляжі, то на концерті, то в спортзалі", – зазначив один із користувачів.

"Який ранок? Робочий день давно. Працювати коли збираєтеся?" – звернулася до президента Інна Свірська.

"Може пора виконувати обов'язки президента? Досить копіювати Путіна. Одні філософствування, концерти, маніпуляції та фотки з пляжу і спортзалу", – написав Павло Бойко.

"Всі вже зрозуміли, який ти фотогенічний. Працювати починати коли збираєшся?" – прокоментувала Ната Епік.

"Досить копіювати Путіна!" Зеленського рознесли в мережі за особисте фото
"Досить копіювати Путіна!" Зеленського рознесли в мережі за особисте фото
"Досить копіювати Путіна!" Зеленського рознесли в мережі за особисте фото
"Досить копіювати Путіна!" Зеленського рознесли в мережі за особисте фото

Були й ті, хто підтримав президента і побажав йому терпіння.

"Досить копіювати Путіна!" Зеленського рознесли в мережі за особисте фото
"Досить копіювати Путіна!" Зеленського рознесли в мережі за особисте фото

Як писав OBOZREVATEL, 26 липня Зеленський був помічений із приватним візитом в Одесі. Його дружина Олена прибула туди на день раніше.

27 липня президент України Володимир Зеленський оприлюднив нове фото з пляжу, на якому він зображений разом із главою Офісу президента Андрієм Богданом.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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филипп филипыч
филипп филипыч
меньшинство УЖЕ проиграла свои позиции. ему осталось только ничего не значащую желчь изливать
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
I ось уже вийшло, усiм нам назло. З маленького Вовки - подiбне Хyйлo!
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филипп филипыч
филипп филипыч
Кацaп Кацaпыч, хамство это все что у вас осталось) я вас понимаю
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Петров Василий
Петров Василий
Серьёзный эксперимент
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