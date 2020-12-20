Дощі, сніг і морози: синоптикиня дала прогноз погоди в Україні на тиждень

Погода в Україні у понеділок, 21 грудня, особливо не зміниться, проте вже із середини тижня атмосферні фронти витіснять східний антициклон і принесуть похолодання, дощі та сніг.

Про це в Telegram повідомила синоптикиня Наталія Діденко. Вона уточнила, що погодні умови ускладнять рух на дорогах і позначаться на самопочутті людей.

Так, 21 грудня опадів по країні не очікується, крім південного сходу (Приазов'я), де піде сніг. Також у цих регіонах можлива ожеледиця.

Протягом дня температура повітря коливатиметься від 1 морозу до 2 тепла. На сході й в Запорізькій області – до -3.

У Києві в понеділок істотних опадів не буде, вдень від 0 до 2 тіла.

Похолодання синоптик прогнозує з вівторка. 23-25 грудня дощі й сніг накриють Україну.

Температура повітря 22-24 грудня на сході вночі сягатиме 10-12 градусів морозу, проте наприкінці тижня знову потеплішає.

"Така весела штовханина фронтів, дощів, снігу та градусів над Україною може ускладнювати рух на дорогах і докучати нашим головам і судинам", – попередила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики розповіли, якою буде погода 25 грудня – на католицьке Різдво.