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1 червня • оновлено в 21:20
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Дощі покинуть частину України: Укргідрометцентр назвав "сухі" області

2.6т
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У вівторок, 2 червня, дощі очікуються в західних, північних і східних областях. У центрі і на півдні має бути сухо.

Про це сказано в повідомленні Українського гідрометцентру.

Так, в західних регіонах похолоднішає, очікується від 10 до 14 градусів тепла. У Житомирській та Вінницькій областях, де також пройдуть опади, буде від 11 до 13 градусів вище нуля.

Ще дощі охоплять Київську, Чернігівську, Харківську, Донецьку та Луганську області.

Однак на сході, півдні і в центрі України буде трохи тепліше: від 15 до 20 градусів.

Погода в Україні у вівторок, 2 червня

Погода в Україні у вівторок, 2 червня

meteo.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, відчутне потепління почнеться в Україні тільки з 5 червня. Саме починаючи з п'ятниці літня погода повернеться майже в усі регіони України.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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