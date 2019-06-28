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Пекельна спека і грози: народний синоптик дав прогноз на липень в Україні

1.7тЧитати матеріал російською

У липні в Україні після невеликого похолодання прийде справжня літня спека, яку розбавлять грозові дощі.

Такий прогноз погоди в Україні озвучив в ефірі ObozTV народний синоптик Леонід Горбань.

За словами народного синоптика, 28-29 червня дощі принесуть в Україну похолодання на 5-7 градусів.

"У перші числа місяця, з 1 по 3 липня, спеки великої не буде, підуть дощі 2-3 липня. Потім з 5 липня починається спека. Буде + 32 ... + 34 весь липень, аж до 12 серпня", – зазначив він.

"У липні хороші дощі будуть 4-6 числа, 18-20, 25-26 і 30-31. Ці дощі на тлі високих температур обложними бути не можуть. Вони грозові, швидкоплинні, але можуть в одному місці вилити стільки, що мало не здасться ", – повідомив Горбань.

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Пекельна спека і грози: народний синоптик дав прогноз на липень в Україні

slovoidilo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні очікується протягом усього липня. 11 і 12 червня 2019 року в Києві спостерігалися найспекотніші ночі за останні 138 років (з 1881-го).

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПрогноз погоди
Особа
Леонід Горбань
Місце
Україна
Тег
погода
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